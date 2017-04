Trappers na winst weer op voorsprong in halve finale

Martijn Oosterwijk was in Essen de vervanger van de geblesseerde Ian Meierdres (lies). De Groninger moest direct vol aan de bak en zag al in de tweede minuut een puck op de paal belanden. Los van dat Essense gevaar begon Trappers een stuk beter dan het donderdag (4-7 verlies) eindigde. Fiftyfiftyduels werden nu wél gewonnen, om maar eens om iets te noemen. Tilburgse doelpunten leverde het verbeterde spel niet op in de eerste periode, waarin Essen goed begon, Trappers heerste in het middenstuk en de Duitsers het slot weer in handen hadden. De thuisploeg zag nog een treffer geannuleerd omdat het Tilburgse doel losraakte.