Trappers naar finale play-offs

Trappers, niet geremd door enige vermoeidheid, opende sterk.In de eerste paar minuten namen de Tilburgers het doel van Sebastian Staudt bijna constant onder vuur. Een doelpunt kon niet uitblijven en dat was dan ook zo. Mitch Bruijsten werd knap vrijgespeeld en zorgde voor 1-0. Trappers ging door, maar zag Essen bij de eerste de beste Duitse kans gelijk maken. De wedstrijd kwam na die goal meer in evenwicht.

Amusementwaarde

Na de eerste dweilpauze won het duel aan amusementswaarde. Trappers viel, Essen loerde. De Duitsers kwamen op die manier vrij snel aan een eerste voorsprong. De Tilburgers hadden niet lang nodig om die treffer te counteren. Justin Larson schoot raak. Vanaf bijna dezelfde positie zorgde Diederick Hagemeijer een paar minuten later voor een nieuwe Tilburgse voorsprong. Even leek Essen te wankelen, maar na een fout in de verdediging stond het toch plots weer 3-3.

Trappers scoort, Gentges boos

Trappers zette in het begin van de derde periode direct druk. Het Tilburgse offensief leverde een doelpunt van Ivy van den Heuvel op. Essen-coach Frank Gentges was woest, vond dat de scheidsrechter vlak voor de poging van Van den Heuvel een straf had moeten uitdelen voor tripping. Daar had hij wellicht een punt, maar de leidsman wilde van niets weten.

Essen moest om nog iets van de serie te maken, maar het was juist Trappers dat grote delen van de derde periode in handen had. Toch moest ook goalie Martijn Oosterwijk, die opnieuw de geblesseerde Ian Meierdres verving, aan de bak. Aan de andere kant van het ijs zorgde opnieuw Bruijsten 3 minuten voor tijd voor de verlossing. Hij was het eindstation van een prima aanval: 5-3. In de slotminuten werd het nog heel spannend nadat goalie Oosterwijk blunderde. Hij liet de puck uit zijn handschoen glippen en het stond plots 5-4. Bruijsten zorgde voor de tweede keer voor een zucht van verlichting in het uitverkochte IJssportcentrum op Stappegoor. De Nijmegenaar schoof van heel ver (empty net) de 6-4 binnen.