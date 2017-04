Trappers treft tegenstander in topvorm

Moskitos Essen is een tegenstander van formaat. De ploeg van coach Frank Gentges freewheelt door de play-offs. In de eerste ronde (Icefighters Leipzig) en kwartfinale (EC Peiting) werd geen wedstrijd verloren. Aan Trappers de taak om de Duitsers een halt toe te roepen. ,,We zullen slim moeten zijn”, zegt coach Bo Subr in het Brabants Dagblad van dinsdag 11 april. ,,Essen heeft spelers die makkelijk gaan liggen, penalty’s uitlokken. In de powerplays zijn ze vervolgens heel erg gevaarlijk. Dat hebben we zelf ook ondervonden bij de drie nederlagen dit seizoen tegen Essen. Al moet ik wel zeggen dat ze niet per se het betere team waren in die wedstrijden.”