Trappers verliest na zwak optreden van Moskitos Essen

TILBURG - Na een zeer zwak optreden hebben de ijshockeyers van Destil Trappers donderdagavond verloren van Moskitos Essen: 4-7. Door de nederlaag in eigen huis staat het in de best-off-fiveserie in de halve finale om de Oberliga-titel 1-1. Dinsdag won Trappers nog knap in Essen. De wedstrijd van donderdag zullen de Tilburgers snel willen vergeten.

De start ging nog wel, al was het maar voor een handvol minuten. Goed, de marge was na de eerste twintig minuten een goal in het voordeel van Essen, maar de ijshockeyers van Trappers leken met hun gedachten overal, behalve bij de wedstrijd. Dat begon na 5 minuten toen Trappers achter de eigen goal sullig puckverlies leed. Dennis Tielsch kon simpel oppikken en de 0-1 binnenwerken. De eerste minuten van Trappers waren nog wel aardig, met aanvallen en goede kansen, maar Moskitos Essen liet toen al zien dat het maar voor één ding naar Tilburg was gereisd: de winst.

De Duitsers grepen elke kans aan om het aanvalsvak van Trappers in te duiken en voor goalie Ian Meierdres, die aanvankelijk een paar keer goed redde, op te duiken. Trappers deed na tien minuten wat terug via aanvoerder Diederick Hagemeijer, die vrij voor de goal de puck aannam, een hoek kon kiezen en de 1-1 maakte.

Trappers wakker?

Trappers wakker? Niet helemaal, het puckverlies bleef en Moskitos Essen profiteerde van de eerste powerplay in zijn voordeel. Hoewel, Trappers was net een aantal seconden weer compleet, de puck bleef in het Tilburgse vak hangen en Marcel Pfänder schoot raak: 1-2, na goed dertien minuten wedstrijd.

Trappers leek periode een nog positief af te sluiten met de 2-2 twee minuten voor tijd van Levi Houkes, maar Essen pakte voor de derde keer - en niet onverdiend - de leiding via Julian Lautenschlager, 45 seconden voor de eerste rust.

Het werd er in de tweede periode niet beter op van Trappers kant. Eerder hopelozer. Dat begon al in de eerste minuut na rust. Michal Velecky schoot van links raak: 2-4. Dubbele pech voor Trappers, goalie Ian Meierdres raakte bij de actie geblesseerd. Hij bleef even aangeslagen op het ijs liggen voordat hij naar de kant moest. Martijn Oosterwijk verging hem.

Aangeslagen

Trappers leek kort aangeslagen, maar pakte met dank aan twee snel elkaar opvolgende penalty's voor Essen het initiatief. Die enkele minuten bleken exemplarisch voor de wedstrijd: Trappers had alleen het overwicht als Essen met een man minder op het ijs stond.

Nardo Nagtzaam onderstreepte het spelbeeld onbedoeld in de 30ste minuut. Essen was net weer compleet en de Nijmegenaar in Duitse dienst maakte de 2-5. Drie minuten later maakte Robin Slanina het er alleen maar erger op voor Trappers: 2-6. Je kreeg het idee dat als Essen wilde deze avond, het Trappers een historische nederlaag toe kon dienen in de Oberliga.

Feller

Daar kwam het niet van. Al was het maar doordat Trappers na de tweede rust feller uit de kleedkamer kwam. Het resulteerde al snel in de 3-6 van Danny Stempher. Trappers wilde dus wel, liet het zien, maar het bleef ook slordig. Daardoor lukte het maar niet Essen voor lange tijd onder druk te houden. Essen bleef, in een iets lagere versnelling dan in de eerste twee perioden, op zoek naar een extra doelpunt. Dat kwam er via Christoph Ziolkowski: nog zo'n exemplarisch moment voor de wedstrijd. Ziolkowski mocht met de puck opschaatsen naar het Trappers-doel. De Tilburgers stonden erbij en keken ernaar: 3-7. In een powerplay zette Justin Larson Trappers nog op 4-7, maar daar bleef het bij.