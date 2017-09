Trappers wint op open dag van Essen

Peter van den Berg heeft weer wat te kiezen bij RKC Waalwijk

1 september Peter van den Berg heeft weer wat te kiezen. De trainer van RKC Waalwijk kreeg de afgelopen weken behoorlijk wat kritiek op zijn 5-3-2 systeem, maar was vanwege het gebrek aan buitenspelers ook beperkt in zijn opties. Met de komst van drie vleugelaanvallers in amper een week tijd, heeft Van den Berg de keuze nu wel. Hij toonde zich na de laatste training voor het duel met De Graafschap tevreden over de kwantiteit én kwaliteit van zijn selectie.