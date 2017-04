Trappers zet reuzenstap naar halve finale

SELB - De ijshockeyers van Destil Trappers hebben een reuzenstap gezet naar de halve finale van de play-offs. In een bij vlagen bloedstollende wedstrijd werd Selber Wölfe dinsdagavond in een uitwedstrijd geklopt: 2-4. De Tilburgers leiden nu met 2-1 in de serie (best-of-five).

Trappers kwam in de eerste periode nauwelijks onder de druk van de thuisploeg uit. In een stampvolle Netzsch-Arena kwam Selber Wölfe dan ook terecht op voorsprong. De Tilburgers kwamen ook na het openingsdoelpunt niet in de wedstrijd. Tot daar ineens uit het niets de 1-1 viel. Justin Larson was de schutter, na ruim een kwartier spelen pas de eerste Tilburgse poging.

Na de eerste dweilpauze kwam het duel meer in evenwicht. De grootste kansen waren wel voor de Duitsers, die een keer de paal raakten. Met dank aan Ian Meierdres, die knap redde toen er twee man op hem afkwamen, bleef het 1-1. In de voorlaatste minuut van periode 2 kwam Trappers voor het eerst op voorsprong. Weer was het de eerste lijn die het deed. Mitch Bruijsten scoorde op aangeven van Larson en Diederick Hagemeijer.

Blessure Van Hulten

Ritchie van Hulten was er toen al niet meer bij. De aanvaller werd na 35 minuten van het ijs gedragen. Van Hulten werd geraakt krabbelde meteen op, maar stortte weer naar het ijs. Later bleek dat hij met zijn gezicht in een Duitse schaats was gevallen.

Met verdediger Jordy Verkiel als vervanger van Van Hulten in de derde lijn begon Trappers aan de derde periode. Het aanvalsspel van Tilburg had niet aan kracht verloren. Sterker: bij een van de eerste mogelijkheden sloeg de ploeg direct toe. Larson passeerde een paar mensen en schoot vervolgens keihard raak: 1-3. De Duitsers leken rijp voor de slacht, maar uit het niets maakte de thuisploeg toch de aansluitingstreffer. Het beloofde een hete slotfase te worden van 10 minuten.

Dat werd het ook, maar Trappers bleef overeind. Vooral dankzij Ian Meierdres, die geweldig welk verrichte. Bruijsten, opnieuw hij, zorgde voor de verlossing door 2 minuten voor tijd voor 2-4 te zorgen.