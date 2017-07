Van Bracht heeft de regie het liefst in eigen handen

Rini van Bracht is allang gestopt met biljarten, maar nog bijna dagelijks is de tweevoudig wereldkampioen in de weer met keus, lakens en ballen. Niemand kan er zo bevlogen over vertellen als de Waalwijker zelf.

Volledig scherm Burgemeester Victor Marijnen van Den Haag opent in 1969 het toernooi om de Europese biljarttitel Driebanden met de eerste afstoot onder het goedkeurende toezicht van onder meer Rini van Bracht (derde van links). © ANP

Voor Rini van Bracht aanschuift voor de koffie, bergt hij eerst zijn administratie op. ,,Btw, hè”, zegt de tweevoudig wereldkampioen driebanden over de map in zijn handen. ,,Moet allemaal in orde zijn, dus dat houd ik heel precies bij.” Van Bracht is dan vorige maand 70 jaar geworden, achter de geraniums zitten, dat is niets voor hem. Nog altijd bestiert de Waalwijker zijn handel in biljarttafels en aanverwante artikelen, zoals hij dat al decennia doet. En daarbij houdt hij het liefst zelf de regie in handen, zoals hij dat ook al zijn hele leven doet.

Volledig scherm Rini van Bracht in actie op het toernooi om de Europese biljarttitel Driebanden in Den Haag (1969). © ANP

Dat laatste blijkt ook bij het maken van een afspraak voor dit interview. Ja, Van Bracht wil best wat vertellen over het toen en nu. Maar dan moet de verslaggever wel blijk geven van enig historisch besef. ,,Wie werd in 1982 wereldkampioen zwemmen in Guayaquil in Ecuador?”, vraagt Van Bracht plots. ,,Je hebt vijf seconden.”

Van Bracht is een soort wandelende jukebox vol dergelijke feitjes en nog veel meer kleurrijke verhalen. Over hoe hij als 15-jarige zijn wedstrijdjes voetbalde in het eerste van WSC (‘Als ik aan de bal was, kregen ze me er niet vanaf’) en een paar uur later doodleuk aan het biljart stond. Of over die keer in Ecuador dat de tolk hem schichtig waarschuwde voor de agenten rondom het vliegveld, die hem ieder moment konden benaderen voor een drugstransport. Ook zo’n prachtig verhaal: zijn ontmoeting met FC Barcelona-voetballer Allan Simonsen, die Van Bracht later nog een briefkaart stuurde om hem te feliciteren met de wereldtitel.

Volledig scherm Een nog jonge Van Bracht in 1965 op het Nederlandse Kampioenschap Driebanden in Zeist waar hij de titel won. © ANP

Wereldkampioen met één oog

Overigens was de vraag over de zwemkampioen uit 1982 niet geheel willekeurig. Van Bracht werd dat jaar zélf wereldkampioen driebanden in diezelfde Zuid-Amerikaanse stad. Dat is ook al zo’n wonderlijk verhaal. Vijf jaar eerder, in 1977, raakt hij bij een ernstig auto-ongeluk zijn rechteroog kwijt. ,,Ik ben in slaap gesukkeld en klapte achterop een vrachtwagen”, weet hij nog. ,,In het ziekenhuis dachten ze aanvankelijk dat ik het niet ging redden.” Laat staan dat er iemand nog een cent gaf voor zijn biljartcarrière. Van Bracht tikt eens op zijn glazen oog en haalt een plakboek – een van de vele – tevoorschijn: de media schreven hem massaal af. Maar Van Bracht flikte het dus toch: hij werd wereldkampioen met één oog. Een kunstje dat hij in 1993 in Denemarken nog eens herhaalde.

Niet lang na zijn tweede wereldtitel, nu ruim twintig jaar geleden, stopte Van Bracht. Van de ene op de andere dag. ,,Ik weet nog dat ik met mijn ploeggenoot Richard Bitalis (Frans biljartkampioen, red.) in de auto zat naar Etten-Leur. ‘Vandaag is mijn laatste wedstrijd’, zei ik. Daar begreep hij niets van. Voor Richard is biljarten alles. Maar ik heb altijd gezegd: "Het wordt ook weer maandag.” En maandag, dan werd (en wordt) hij weer bij zijn klanten verwacht. Van Bracht runt immers al sinds begin jaren tachtig zijn eigen zaak. Fel: ,,Ik had een gezin te onderhouden, hè?” En de ironie wil dat hij van de biljartsport niet kon leven, maar van de handel erin wél.

Quote Ik haat verliezen Rini van Bracht

Niet voor het eerst deze ochtend refereert Van Bracht aan het overlijden van vader Marinus, uitbater van horecagelegenheid Thalia aan de Stationsstraat in Waalwijk en zelf eveneens een verdienstelijk biljarter. ,,Ik was pas 19 toen hij plotseling overleed. Hartinfarct. Ineens stond mijn moeder er alleen voor met haar negen kinderen, waarvan de jongste pas 2 jaar was. We werden in het diepe gegooid, het was ieder voor zich.” Van Bracht leerde het dus al vroeg, zelf de regie in handen nemen. ,,Hoe zwaar ook, het overlijden van mijn vader heeft me wel geleerd te overleven. En de verantwoordelijkheid voor mijn gezin te nemen.” Hij vertelt nog maar eens een verhaal, over hoe trots hij is op zijn vrouw, twee zonen en twee kleindochters.

De ene anekdote brengt hem als vanzelf op de andere, over de onlangs 80 geworden biljartlegende Raymond Ceulemans – rivaal, vriend én idool ineen. De Belg (‘Een buitengewoon fenomenaalfantastischgeweldig mens’) is nog steeds actief en vormt tegenwoordig een team met zonen en kleinzonen. Zelf heeft Van Bracht de laatste jaren alleen nog maar een keu aangeraakt om te verkopen. Bitalis probeert de Waalwijker nu tot een opmerkelijke comeback te verleiden. Van Bracht toont een sms van de Fransman, die in de Franse competitie wil deelnemen met een team van all stars. Of het zover komt? Van Bracht heeft sterk zijn twijfels. Dan moet hij weer gaan trainen (‘Ik háát verliezen’), en waar haalt hij de tijd vandaan? Hij heeft immers ook nog zijn handel in keus, lakens en ballen. ,,Hoe lang ik nog van plan ben te blijven werken?” Lachend: ,,Tot ik alles verkocht heb. Ja, de mensen mogen gerust bellen.” Ze krijgen er ongetwijfeld een smakelijke anekdote bij, gratis en voor niets.