Van der Hoorn helpt schermer Bas Verwijlen uit Den Bosch aan grote sponsor

Verwijlen en Spie werden aan elkaar gekoppeld door Fred van der Hoorn. De 54-jarige oud-profvoetballer en voormalig technisch directeur van FC Den Bosch is onlangs het bedrijf Fred Sports Management (FSM) gestart. Hij begeleidde onder meer al Danny Verbeek van NAC naar FC Den Bosch en Patrick N'Koyi van MVV naar Dundee United. "Wat Fred in een paar weken is gelukt, daar zijn anderen jaren niet in geslaagd", sprak Verwijlen zijn bewondering uit voor de bemiddeling van Van der Hoorn, die mede voor zichzelf kon beginnen dankzij de steun van een aantal bedrijven waarvan een deel aandeelhouder in FSM is.

5,1 miljard euro

Spie is een bedrijf in multitechnische dienstverlening op de gebieden van energie en communicatie. Wereldwijd werken er 38.000 mensen en bedraagt de totale omzet 5,1 miljard euro. Volgens directeur Jan Arends van Spie speelde in het besluit om Verwijlen te gaan ondersteunen mee dat schermen in Frankrijk een grote sport is. ,,Ik kijk uit naar de boardmeeting in ons Franse hoofdkantoor na een toernooi waarop Bas een paar Fransen heeft verslagen", aldus Arends, die aangaf dat zijn bedrijf de sponsorbijdrage aan NAC heeft gehalveerd omdat Manchester City zo'n dikke vinger in de pap heeft bij de Bredase voetbalclub. "We hadden een eigen box in het stadion, nu delen we die met een ander bedrijf."