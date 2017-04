Van Dijke bereikt halve finale bij EK judo

In kantine van SSC'55 is ook de vlag van SV Capelle welkom

14:43 SPRANG-CAPELLE - Zaterdag staat de dorpenderby tussen de zaterdagderdeklassers SSC'55 en SV Capelle op het programma. Meestal is er sprake van haat en nijd als twee clubs uit dezelfde gemeente elkaar ontmoeten, maar niet in dit geval. Sterker nog: de vlag van SV Capelle hangt naast die van SSC'55 in de met vlaggetjes versierde kantine.