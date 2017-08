Verboom wil het een tikkeltje anders doen bij HC Den Bosch

Pablo Mari: Groot worden door nederig te blijven

7:00 Iedereen komt op een punt in zijn leven dat hij moet beslissen of hij doorgaat met wat hij doet en daarmee vasthoudt aan het vertrouwde of zijn horizon verbreedt en een nieuwe weg inslaat. Kiezen voor het onbekende, het onbeminde en door de onzekerheid te omarmen proberen verder te komen. Dat gevoel, het moment dat de tijd is aangebroken iets anders te gaan doen, bekroop Pablo Marí Villar begin dit jaar.