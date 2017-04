VIDEO: Trappers halvefinalist na ruime zege

TILBURG - Titelverdediger Destil Trappers heeft de halve finale van de play-offs bereikt. Selber Wölfe werd donderdagavond in eigen huis definitief aan de kant gezet. De Tilburgse ijshockeyers wonnen met 7-2 en tilden de stand in de serie naar 3-1 (best-of-five).

Trappers begon prima aan de wedstrijd. Nadat eerst enkele kansjes om zeep werden geholpen, sloeg Mitch Bruijsten toe. De aanvaller schoof bekeken binnen vanuit een moeilijke hoek. Het was al zijn 15de punt van de play-offs. De Tilburgers gingen door, op zoek naar meer. Via enkele powerplays had de score verder uitgebouwd kunnen worden. Het gebeurde niet, waarna het 18 seconden na de eerste dweilpauze mis ging voor Trappers. De bezoekers kwamen op 1-1.

Lees verder onder de video

Doelpuntenfestijn

Selber Wölfe zocht naar die gelijkmaker steeds vaker de aanval. Waar Trappers de controle had in de eerste periode, was de ploeg zoekende. Toch kwam de ploeg opnieuw op voorsprong. Mickey Bastings kon de puck simpel binnen schuiven na een gekraakt schot. De bezoekers gaven het vechtend voor de laatste kans nog niet op. Tijdens een 4 op 4 kwam Selber Wölfe dan ook weer op gelijke hoogte. Beide ploegen kregen over en weer kansen, maar het was Trappers dat voor de derde keer deze avond op voorsprong kwam. Justin Larson was het eindstation van een zeer geduldige dubbele powerplay: 3-2.

Flitsende uitbraak