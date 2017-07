Vierde lijn Trappers is compleet; ook contract Nick de Ruijter verlengd

Wat Nick de Ruijter op het ijs doet, is niet altijd even fraai. Maar hij is misschien wel een van de meest onderschatte spelers van Tilburg Trappers. De forward blijft in ieder geval nog een seizoen actief voor de ijshockeyclub. Hij verlengde gisteren zijn contract met een jaar.

De Ruijter heeft getwijfeld, zo gaf hij aan. De combinatie ijshockey, school en werk viel de 25-jarige geboren Tilburger zo nu dan te zwaar. Dagen 16 tot 18 uur waren tijdens het seizoen eerder regel dan uitzondering. ,,Dat was soms teveel van het goede”, stelt De Ruijter in een persbericht. ,,Vooral omdat ik op alle vlakken mezelf voor honderd procent wil geven. Anders heb ik het gevoel dat ik aan het verzaken ben en daar heb ik een gruwelijke hekel aan.”

Kriebelen

Tijdens een vakantie naar Kaapverdië begon het toch weer te kriebelen en keerde de zin om te ijshockeyen terug. ,,Ivy (van den Heuvel, red.) zal opgelucht zijn nu mijn handtekening eindelijk onder het contract staat”, zegt de aanvaller, die in het seizoen 2009-210 zijn debuut maakte voor de Tilburgers. ,,Hij belde me zeer regelmatig de afgelopen weken met de vraag of ik inmiddels al had getekend. Mijn opleiding aan het ROC (monteur werktuigkundige installaties, red.) is afgerond. Ook heb ik met mijn werkgever Hoppenbrouwers kunnen regelen dat ik een dag minder kan gaan werken. Hierdoor heb ik meer rust gekregen. Dat was een voorwaarde voor mij om er nog ten minste een jaar aan vast te plakken.”