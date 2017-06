Vijf PSV-talenten naar EK onder 19

Oranje hand­boog­schut­sters in we­reld­be­ker­fi­na­le Salt Lake City

11:18 SALT LAKE CITY - Het Nederlandse vrouwenhandboogteam heeft bij wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City voor een stunt gezorgd. In de halve finale in de compoundklasse elimineerden Inge van Caspel (Oss), Sanne de Laat (Eindhoven) en Martine Couwenberg (Heeze) het favoriete Amerika: 216-209.