Voetballers van Volkel krijgen punt in mindering na vijf rode kaarten

Gevolgen voor de nacompetitie heeft het echter niet. De Ossenaren zijn kampioen en Volkel neemt als nummer twee de periodetitel over. Het duel tussen Nooit Gedacht en Volkel werd met nog drie minuten te spelen bij een 4-2 stand gestaakt, omdat Volkel nog maar zes spelers op het veld had staan. De stand van voor het staken (4-2) verdwijnt als eindstand in de boeken.

Schorsingen

In de nacompetitie begint Volkel de tweedstrijd met Stormvogels'28 met een uitwedstrijd. Aanvoerder Ruud Verstegen, Rik Verwijst en doelman Tom Jacobs zijn niet van de partij. Ze werden voor respectievelijk twee, vijf en zes wedstrijden geschorst, daarvan hebben ze er al één potje uitgezeten. Roy van Hinthum heeft zijn schorsing van één duel al uitgezeten en kan in Limburg meespelen. Volkel gaat niet in beroep. ,,We zijn het niet eens met de uitspraak van de KNVB", zei Volkel-trainer Tom van Dalen. ,,Alleen heeft het geen zin om in beroep te gaan, daar worden de straffen niet minder van."