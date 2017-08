Volg de Jupiler League LIVE op BD.nl

Cocu: De Wijs verhuren kan voor alle partijen beste optie zijn

15:12 EINDHOVEN - Jordy de Wijs kan in de slotweek van de transfermarkt mogelijk opnieuw verhuurd worden. De centrale verdediger van PSV staat onder anderen in de belangstelling van Excelsior, waar hij vorig jaar al actief was. Eerder waren ook PEC Zwolle, FC Twente en Sparta geïnteresseerd in hem.