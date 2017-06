Vrijbuiter Erik Dekker voelde zich nog nooit zo vrij als nu

Pas na zijn afscheid als ploegleider besefte Erik Dekker hoezeer hij het had gemist om zelf op de fiets te zitten. De 46-jarige inwoner van Hedel ontdekt zich nu als mountainbiker. ,,Wist je dat er ook een race is in Mongolië?"

Het is alweer bijna twee jaar geleden dat Erik Dekker (46) als ploegleider in het wielerpeloton actief was. Zijn laatste wedstrijd? Hij graaft eens diep in zijn geheugen. ,,Dat moet eind september zijn geweest, in België. De Franco-Belge of de Memorial Frank Vandenbroucke”, gokt de geboren Drent, sinds zes jaar woonachtig in Hedel (‘Mijn vriendin komt uit Ammerzoden, vandaar’).

Dat Dekker het zich amper kan herinneren, zegt wel wat over zijn abrupte afscheid van LottoNL-Jumbo. Die koers in België had het einde van het seizoen moeten zijn, maar werd het einde van een tijdperk: even later beëindigde de ploeg de samenwerking. Vanwege een verschil in sportief inzicht, zoals het dan zo mooi heet. Na een dienstverband van 23 jaar – eerst als wielrenner, daarna als ploegleider – volgde een laatste salarisstrookje, en dat was het dan. ,,Er kon nog geen bloemetje vanaf.”

Onzeker

Zijn vriendin kon haar geluk niet op: niet langer was Dekker 180 dagen per jaar van huis, maar had hij ook eens tijd voor andere dingen. Juist dat laatste maakte hem onzeker. Welke andere dingen? Zijn hele leven had immers in het teken gestaan van de fiets, als kind droomde hij al van de Tour de France. ,,Ik was ineens mijn richting kwijt. Niet langer draaide het om de eerste zondag van april, de dag van de Ronde van Vlaanderen, of het einde van het seizoen in oktober, maar voortaan was januari hetzelfde als juni.”

Op vakantie in Zuid-Afrika, eind 2015, besloot hij de tijd te nemen om een nieuwe richting te kiezen. Als een van de beste renners van zijn generatie kent Dekker weinig financiële druk; haast was er niet. Maar al vlug wist de bedrijfswereld hem te vinden voor een praatje hier en een mening daar. Het bleek hem te liggen, en dus is hij tegenwoordig in te huren. Als gastspreker of dagvoorzitter, of – en dat vindt hij het allerleukste – bij fietsclinics. ,,Fietsen én praten, kan niet beter, toch?”

Volledig scherm Erik Dekker in 2001 als etappewinnaar in de Tour. © anp

Doping

Of hij bij zulke ritjes weleens vervelende opmerkingen krijgt? Dekker – zelf nooit positief bevonden – was immers succesvol in een besmet tijdperk. ,,Nee. Mensen mogen me er best naar vragen hoor, ik heb niets te verbergen, maar over doping gaat het eigenlijk nooit.” Schouderophalend: ,,Ik heb de indruk dat het vooral speelt bij de media, dat ze bang zijn dat hen naïviteit wordt verweten.”

Elf jaar geleden stopte Dekker als renner, maar de liefde voor de fiets zit diep, nog steeds. ,,Toen ik na mijn vertrek bij LottoNL-Jumbo weer alle tijd had om zelf te fietsen, realiseerde ik me pas echt wat voor een belangrijke factor het is in mijn levensgeluk.” Natuurlijk, ook als ploegleider reed hij zijn rondjes. En hard ook: hij won de ene amateurkoers na de andere en werd Nederlands kampioen veldrijden bij de 40-plussers. Maar altijd was het passen en meten, hij bracht zijn dagen toch vooral door achter het stuur van de ploegleidersauto.

Kamperen

Nu rijdt Dekker gerust 450 tot 500 kilometer per week – de vrijbuiter van weleer was nog nooit zo vrij als nu. Hij ontdekte zichzelf als mountainbiker en traint voor de Crocodile Trophy, een tiendaagse wedstrijd in Australië. En in maart won hij een mountainbikerace in Qatar! Hij vertelt erover met een grote glimlach: ,,Ik moet me voorbereiden op Australië, natuurlijk... Dus toen ik op internet las over Qatar, zei ik tegen mijn vriendin: ‘Heb je volgende week wat te doen? Nee? Nou, dan gaan we.’ Het ultieme voorbeeld van vrijheid. Hebben we een week vakantie gevierd en heb ik die race gereden.” Dekker was onder anderen de Frans kampioen marathon te slim af. Lachend: ,,Ze stonden allemaal met het verkeerde materiaal aan de start, terwijl ik mijn strandfiets had meegenomen.”

Ook in Australië hoopt Dekker zich weer van voren te laten zien. Natuurlijk, het avontuur trekt hem, het kamperen in tentjes in the middle of nowhere. Maar toch: meerijden voor spek en bonen is niets voor hem, en dus heeft hij al twee etappes aangekruist om te verkennen. ,,Ik ben altijd al een liefhebber geweest: als prof ging ik ook nooit naar wedstrijden omdat het moest, maar omdat ik het leuk vond om het spel te spelen. Als ik dan naar een lastige etappekoers ging, stelde ik altijd wel een doel. Het tussensprintklassement of zo.”

Wie Dekker hoort over zijn nieuwe leven (‘Wist je dat er ook een mountainbikerace is in Mongolië? Gaaf hè!?’), krijgt niet de indruk dat hij het peloton heel erg mist. Hij volgt het nog op de voet, hoor: hij gaat regelmatig kijken bij zijn eveneens fietsende zoons Kelvin (21) en David (19) en begeleidt een drietal tieners, waaronder één uit Vlijmen. Maar de vrijheid en de onafhankelijkheid die hij nu geniet, is hem veel waard. ,,Als een ploeg me vraagt om één van de vijf ploegleiders te worden, hoef ik daar niet lang over na te denken. Zit ik niet op te wachten. Als ik terugkeer, dan alleen als iets écht bij me past. Maar die kans acht ik niet heel groot.”

Volledig scherm Erik Dekker wint de Ronde van Nederland in 1997. © ANP