Wereldbekerbrons voor Bossche turner Verhofstad

Zijspanduo Hermans/Van Gaalen krabbelt overeind in Tsjechische GP

11:03 KRAMOLIN - In het wereldkampioenschap zijspancross hebben de drie sterkste teams zich na drie wedstrijden al losgemaakt van de rest van het veld. Achter de leiders Bax/Musset (136 punten), Giraud/Mucenieks (126) en Willemsen/Bax (116) strijdt de Nulandse bakkenist Kenny van Gaalen met zijn Gelderse stuurman Koen Hermans om de titel ‘best of the rest’.