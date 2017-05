Zo vader zo zoon: Albert en Gradus Kraus boksen in Theater aan de Parade

Albert Kraus verwierf wereldfaam nadat hij als 21-jarige kickbokser in 2003 het prestigieuze K1 World Max-toernooi op zijn naam schreef. Het Japanse K1 is alweer zes jaar geleden ter ziele gegaan, sindsdien blijft het ook qua publiciteit opvallend stil rondom Kraus. ,,Ik heb nog geen 25 procent van mijn partijen in Nederland gevochten. Die aandacht hoeft van mij ook niet zo, het gaat mij om de sport. Een realityserie? Dat zou ik niet willen”, zegt Kraus met een grijns.

Hurricane jr

Vrijdagavond bokst de Ossenaar net als zijn zoon Gradus in het Theater aan de Parade in Den Bosch. Senior is trots op zijn zoon, die al op zijn zevende zijn eerste kickbokswedstrijdje vocht tegen een jongen die drie jaar ouder en veel zwaarder bleek te zijn. Gradus stelde zijn pa niet teleur en won tegen alle verwachtingen in. Zoals hij eigenlijk bijna altijd wint. The Hurricane jr. traint op Papendal regelmatig met de nationale boksploeg en rijgt zowel als bokser en als kickbokser de prijzen aaneen. Met zijn pa als coach. Gaat dat wel goed? ,,Ja, we weten precies wat we aan elkaar hebben. Ik weet ook niet beter", zegt Gradus trots.