Zonder geld, maar met nieuwe coach gaan ijshockeyers Red Eagles voor play-offs

De hemelbestorming van Red Eagles moet vooralsnog plaatsvinden aan de gedreven hand van coach Willem van de Kraak. De Maarssenaar komt over van Eindhoven Kemphanen, waar hij vertrok omdat hij toe was aan een nieuwe uitdaging. Van de Kraak krijgt een ploeg die vorig seizoen als laatste eindigde in de BeNeLeague, de gecombineerde ijshockeycompetitie van België en Nederland. Daar moet hij voorlopig mee werken.

Van de nieuwe coach wordt verwacht dat hij de jeugd een kans geeft en, zoals het er nu naar uitziet, komt er op korte termijn geen grote zak geld de kant van Red Eagles op. Geld waarmee de Bossche club ervaren spelers - bijvoorbeeld buitenlanders - kan halen die het niveau van de ploeg meteen opschroeven. ,,We zijn de club met de kleinste begroting en dat zal nog wel even zo zijn”, schetst voorzitter Chris Barneveld.

,,Willen we omhoog, dan moeten er meer sponsoren komen. Geldschieters die zich voor lange termijn aan ons willen binden. Daar zijn we nu druk mee bezig.” Of erin het spelersbestand veel verandert? ,,Er zijn gesprekken. Er is nog niks rond wat al wereldkundig gemaakt kan worden. Er komt versterking, maar het worden geen betaalde krachten.We zoeken jongens die uit liefde voor het spelletje komen. De buitenlandse jongens krijgen ook geen salaris, maar die helpen we met onderdak en een baan.”