Britse toerist wordt gehaat en geliefd

De Britten zijn dan ook een reislustig volk: in 2016 gingen ze in totaal 70,8 miljoen keer naar het buitenland, meer dan ooit. Er werd gereisd voor zaken en familiebezoek, maar 45 miljoen keer was vakantie de reden van de buitenlandse trip.



Het liefst spenderen de Britten hun 28 wettelijk voorgeschreven vakantiedagen in de Spaanse zon: 12,9 miljoen trips gingen naar het Zuid-Europese land. In de top 5 staan verder Frankrijk, Italië, Ierland en de Verenigde Staten. Een goudmijn, zou je denken. Klopt: ondanks dat de Britten het begrip vakantiegeld niet kennen, gaven ze vorig jaar ruim 30 miljard euro uit op vakantie in het buitenland.



Toch staat niet iedereen te springen om Britse vakantiegangers. Toeristische hotspots klagen over feestjes die de hele nacht doorgaan, naaktlopen en openbare dronkenschap. De burgemeester van Kreta zei een paar jaar geleden in een interview: ,,Ze schreeuwen, zingen, vallen, trekken hun kleren uit en kotsen. Het zijn alleen de Britten, niet de Duitsers of de Fransen.'' Ook de burgemeester Eberhard van der Laan, uitte zich al eens in negatieve bewoordingen over de Britse toeristen. In 2015 werden er zelfs politieagenten uit Groot-Brittannië ingevlogen naar de eilanden Ibiza en Mallorca om hun Spaanse collega's te helpen losgeslagen landgenoten in de hand te houden. Traditioneel worden daar in de zomer veel Britse toeristen gearresteerd voor vandalisme, drugsovertredingen en geweldsdelicten.