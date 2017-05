'Bungalow op vakantiepark is uit, natuurhuisje is in'

Een vakantie in een huisje midden in de natuur en vooral niet op één van die vele vakantieparken. Dat is wat twee vogelaars Luuk (28) en Tim van Oerle (30) zeven jaar geleden niet konden vinden op Google. Vandaag de dag is hun website Natuurhuisje.nl uitgegroeid tot een fenomeen in Nederland en België.

Met meer dan 200.000 volgers op Facebook en meer dan 7.000 natuurhuisjes over heel Europa gaan er miljoenen over het platform. Hiermee lijkt het ontsnappen aan de massa populairder dan ooit.

Op dit moment biedt het platform vakantiehuisjes over geheel Europa. De huisjes staan op de meest indrukwekkende plekken, midden in de natuur. Een jachthut op een eigen berg reservaat midden in de Pyreneeën of een afgelegen huisje op een Griekse heuvel, niks is te gek.

Echt natuurhuisje

De natuurhuisjes zijn in handen van particulieren, deze kunnen zich op het platform aanmelden. Slechts de helft van de aanmeldingen komt ook daadwerkelijk op het platform; alleen als hun vakantiehuis ook écht een natuurhuisje is. Zodra er een boeking binnen komt krijgt Natuurhuisje 10 procent van de huursom.

Over de afgelopen drie jaar groeide het platform met 800 procent en boekten gasten voor miljoenen euro's aan natuurhuisjes. In 2016 alleen al werd er twintig miljoen euro uitgegeven aan natuurhuisjes. Met name de 'groene' provincies Gelderland en Drenthe zijn populaire bestemmingen. Maar ook de Ardennen zit enorm in de lift.

Internationale droom

De twee broers willen de wereld veroveren. Op dit moment is het platform alleen actief in Europa, maar als het aan Luuk en Tim ligt zijn ze over drie jaar een wereldwijde speler en een serieuze concurrent van Airbnb. ,,We willen vakantiehuisjes op de vetste plekken over de gehele wereld, niet zo zeer het huis maar de omgeving is wat je huurt. Mensen uit Australië moeten een lodge kunnen boeken in Brazilië en mensen uit Frankrijk een afgelegen cabin op de steppen van Mongolië'', zegt Tim van Oerle.