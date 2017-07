De wereld rond op een 'vliegende brommer'

Reisorganisatie TUI: geen directe evacuatie van reizigers Kos

21 juli Reisorganisatie TUI gaat na de hevige aardbeving op Kos van afgelopen nacht geen mensen acuut evacueren van het eiland. Eerst wordt geïnventariseerd of iedereen veilig is en of de hotels waarin ze verbleven nog veilig zijn. Dat heeft een woordvoerder van de reisorganisatie vanmorgen laten weten.