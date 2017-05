De wonderen van de wereld beschreven in Atlas Obscura

De atlas is het levenswerk van Joshua Foer en Dylan Thuras, die in 2009 op internet begonnen met het verzamelen van 'gekke plekken'.



Hoewel de Nederlandse bezienswaardigheden met Teylers Museum, Giethoorn en Eisinga Planetarium wel mooi maar niet uitzonderlijk origineel zijn, is de atlas dat in zijn geheel wel degelijk. Het is een heerlijke rommelzolder vol verrassingen. Ideaal voor reizigers die verder willen kijken dan het dertien-in-een-dozijntoeristenpad.



Zo bestaat in India een ravijn dat je via boomwortels moet oversteken, bliksemt het 260 van de 365 nachten per jaar boven een rivier in Venezuela en kun je in Congo het 'Versailles van de Jungle' bezoeken. Voormalige bedienden van dictator Mobutu geven rondleidingen door zijn vervallen en overwoekerde paleis.



Het boek, vertaald uit het Engels, verschijnt deze maand en is de bekroning van de site atlasobscura.com, waar reizigers uit de hele wereld hun verborgen, onverwachte plekken delen. Ook worden er bijzondere verhalen verteld. Bijvoorbeeld hoe in de jaren 40 van de vorige eeuw grammofoonplaten werden gebruikt als inbraakalarm.