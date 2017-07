Drop gaat mee en lokale lekkernijen zijn het favoriete souvenirtje

Infographic zomeronderzoekVan de typische Hollandse lekkernijen nemen we het liefst drop mee op vakantie. De welbekende 'zak aardappelen' is het minst in trek. Negen van de tien vakantiegangers nemen een souvenirtje mee terug: voornamelijk lokale delicatessen. Zo blijkt uit de resultaten van onze grote vakantie-enquête onder duizenden bezoekers van deze website.

Wij schotelden respondenten, verspreid over een aantal weken, een aantal vragen voor over een wisselend vakantiethema.

Thuisfront

Als we op vakantie gaan vragen we eerder aan een familielid om de planten water te geven en op ons huisdier te passen dan aan de buren of vrienden. Ruim vijftig procent vraagt het aan iemand van de familie, 24 procent laat het over aan de buurvrouw of -man. 15 procent laat zijn huis 'onbeheerd' achter. Op de laatste plaats komen vrienden met 11 procent.

Onderweg

De grootste ergernis van mensen die met de auto op vakantie gaan zijn asociale weggebruikers. Op de tweede plek staan de onvermijdelijke monsterfiles. In het vliegtuig ergeren we ons vooral aan de passagier die zijn stoel naar achter zet, gevolgd door een asociale buurman of -vrouw. Huilende kinderen en niet kunnen slapen worden minder vaak genoemd. Toch vragen we niet altijd de stewardess om een andere stoel. Twintig procent heeft dit wel eens gedaan. 35 procent durft niet, maar wil het wel.

Vreemde taal

Eenmaal op onze vakantiebestemming komen we liever niet al te vaak andere Nederlanders tegen. 41 procent geeft toe er gewoon een hekel aan te hebben. We mengen ons liever onder de 'locals'. Zestig procent zegt moeite te doen om iets in de taal van het vakantieland te bestellen op het terras.

Souvenir

Driekwart van de ondervraagden zegt het attent te vinden als ze een souvenirtje krijgen van vrienden of familie. En de overgrote meerderheid van 90 procent koopt ook daadwerkelijk souvenirtjes voor anderen. Lokale lekkernijen staan op één en koelkastmagneten op positie twee. We kunnen dus concluderen dat er een klein gedeelte is waarbij de goedbedoelde cadeautjes linea recta de prullenbak in verdwijnen.

