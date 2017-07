Drukte op zwarte zaterdag: hier sta je vandaag vast

Hoe overleef ik zwarte zaterdag?

Autotrack geeft vijf tips



Vertrek niet op vrijdag en zaterdag

Heel logisch en effectief: vermijd gewoon zaterdag en vertrek op een doordeweekse dag richting je vakantiebestemming. Vrijdag en zaterdag zijn altijd de drukste dagen op de snelwegen, weekdagen zijn een pak rustiger. Ook zondag is het een stuk rustiger op de weg, houd er alleen rekening mee dat de zondag na een zwarte zaterdag ook extra druk kan zijn.



Rijd niet 's nachts

,,Even een paar uur de ogen sluiten en dan 's nachts rijden", het is een veel gehoord advies maar niet aan te raden. Ten eerste is 's nachts rijden gewoon erg gevaarlijk; je bent minder alert en de kans op een ongeval ligt een stuk hoger. Ten tweede heeft het ook totaal geen zin. Ondanks het vroege vertrek sluit je in Frankrijk gewoon achter in de rij aan. In plaats van in het holst van de nacht de weg op te gaan, draai je je dus nog een keertje lekker om en slaap je uit. Vertrek rond de middag richting Frankrijk, dan is het een stuk rustiger. Je rijdt achter de files aan en komt heel wat frisser en rustiger aan op je bestemming.



Pauze? Ga de snelweg af!

Zwarte zaterdag gaat niet alleen gepaard met files op de snelweg; ook files bij de benzinepomp en toiletten zijn bekende fenomenen. Ga daarom van de snelweg af en ga tanken bij één van de Franse megasupermarkten. Hier vind je alles voor een korte pauze: benzine, toiletten en eetgelegenheden. En het is ook een stuk goedkoper dan bij de pomp aan de rand van de snelweg.



Tolbadge

Tolpoortjes zijn een bekend knelpunt op de Franse wegen. Het kan echter een stuk sneller als je kiest voor betaling met een creditcard. Reis je regelmatig naar Frankrijk? Dan is een tolbadge misschien de oplossing voor je: je koopt voor € 11 een badge en betaalt daarna 2,50 euro per gebruikte maand. Badgehouders kunnen gebruik maken van de speciale rijstroken waar het een stuk minder lang aanschuiven is. De tol wordt automatisch verrekend en op het einde van de maand van je rekening afgeschreven



Blijf rustig Ben je dan toch in de file beland? Haal dan even diep adem, blijf rustig en accepteer dat je in de file staat. Je kan er weinig aan veranderen, dus laten we er maar het beste van maken. Zorg in ieder geval voor genoeg water in de auto en vermaak jezelf en reisgenoten met een autospelletje.