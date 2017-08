Feestdagenparadijs Colombia: 18 dagen 'opgescheept' met familie

In de chique wijk El Retiro, in hoofdstad Bogotá, nipt María del Pilar Posada (38) aan haar cappuccino. Ze werkt voor een Colombiaans softwarebedrijf en heeft jaarlijks twaalf werkdagen vakantie. ,,Mijn familie komt dan samen in de finca, een huisje op het platteland, van mijn oom. Daar kletsen we bij, wandelen we en spelen we spelletjes. Eens in de zoveel tijd reis ik naar Amerika, omdat ik daar gestudeerd heb. Vakantiegeld krijgen we niet, dus ik moet er flink voor sparen'', vertelt ze.



Gemiddeld krijgt een Colombiaanse werknemer vijftien dagen aaneengesloten vakantie. De dagen mogen dus niet apart van elkaar worden opgenomen. Een nieuwe medewerker moet een jaar lang trouwe dienst bewijzen voordat deze recht heeft op vakantiedagen. Gelukkig voor hem zijn er maar liefst achttien nationale feestdagen, die meestal op maandagen worden gevierd en dus in lange weekenden resulteren.