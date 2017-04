FlixBus lanceert tientallen nieuwe snelroutes

Twee Sydney's? Pas ook op voor deze dubbele steden

26 maart Milan Schipper uit Vaassen ging deze week viraal nadat hij een ticket boekte naar Sydney, maar niet uitstapte in zijn Australische backpackbestemming. Hij kwam terecht in een besneeuwd Canadese stadje. Het andere Sydney. Hij is lang niet de enige die dat overkomt. Er zijn meer steden die dezelfde naam dragen, maar in werkelijkheid mijlenver uit elkaar liggen.