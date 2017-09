Florence wil toeristen heropvoeden

Het aantal toeristen in Florence stijgt ieder jaar. De renaissance-stad vreest een tweede Venetië te worden en lanceert een campagne om wangedrag van toeristen de kop in te drukken.

Rond het middaguur vult Via dei Neri, op steenworp afstand van het beroemde David-beeld van Michelangelo, zich met lange rijen voor broodjeswinkels. De terrassen van restaurants zijn een stuk rustiger. Ober Umberto kijkt hoofdschuddend naar een rij Amerikaanse meisjes op de stoep die hun tanden zetten in broodjes Toscaanse ham. 'Ik begrijp echt wel dat iedere dag uit eten gaan te veel geld kost, maar ons mooie centrum lijkt wel een picknick-veld. Dat doen ze thuis toch ook niet?'



Slipper-toeristen worden ze genoemd. De groepen buitenlandse toeristen die in een paar uur de topattracties van de stad bezoeken. Na een selfie voor de Duomo, een bezoekje aan de Uffizi-musea en een ijsje bij de Ponte Vecchio vertrekken ze in touringcars naar de volgende Italiaanse stad. De trappen voor de beroemde kerken zijn voor toeristen ideale plekken om uit te puffen. Het is de Florentijnen een doorn in het oog. De gemeente besloot deze zomer de trappen voor kerken om de paar uur nat te spuiten, zodat toeristen niet meer zouden gaan zitten.

Quote Bezoekers zijn welkom, maar moeten wel meehelpen onze monumenten te beschermen Anna Paola Concia, wethouder van Toerisme

Afvalbak

Deze maand start Florence met een grotere campagne: '#EnjoyRespectFlorence.' Met vrolijke filmpjes en gadgets moeten toeristen bewuster worden hoe ze zich moeten gedragen. Koop niet bij illegale straatverkopers. Ga niet zitten op monumenten. Gooi rommel in de afvalbak. Wethouder van toerisme van Anna Paola Concia vindt de campagne hard nodig: ,,Wij zijn trots op Florence, een van de mooiste steden ter wereld. Bezoekers zijn welkom, maar moeten wel meehelpen onze monumenten te beschermen. In een stadscentrum dat op de UNESCO-erfgoedlijst staat moet je je op een bepaalde manier gedragen. Het is hier geen pretpark.''

Volledig scherm Florence wil geen tweede Venetië worden. © Thinkstock







Het toerisme in Florence groeit ieder jaar. Jaarlijks ontvangt de stad 9,5 miljoen bezoekers, 20% meer dan vijf jaar geleden. Vooral het aantal bezoekers uit Korea en India steeg de afgelopen jaar. Wethouder Concia: ,,Het oude centrum is nog geen vijf vierkante kilometer. Daardoor is het des te belangrijker dat toeristen zich verantwoordelijk gedragen. Toeristen lijken soms te denken dat je in Italië alles kunt doen wat je wilt.''



Prettig leven

Florence wil voorkomen een tweede Venetië te worden, de stad waar nauwelijks nog Venetianen wonen omdat het centrum onleefbaar is geworden. 50.000 bewoners zien ieder jaar tien miljoen toeristen hun stad overspoelen. Ook in Florence zijn de meeste bewoners uit de drukste straten weggetrokken. Kleine winkels zijn opgekocht en getransformeerd in hotels, restaurants en broodjeszaken om toeristen te bedienen. Volgens wethouder Concia is Florence op die paar straten na nog steeds een stad waar het prettig leven is. Ze wil toeristen gelijkmatiger over de stad proberen te verdelen door digitale borden rond het centrum te plaatsen waar toeristen op kunnen zien waar het op dat moment druk is, en wat ze wellicht beter eerst kunnen gaan doen. Ook worden relatief onbekende attracties onder de aandacht gebracht.



Campagne

#EnjoyrespectFlorence is onderdeel van een grotere campagne van de vijf populairste Italiaanse steden. Milaan, Venetië, Rome, Florence en Napels werken samen om het massatoerisme in banen te leiden. In heel Italië groeit het toerisme en de vijf steden kampen met vergelijkbare problemen. Tegen wangedrag wordt nu strenger opgetreden. Zo werden tientallen toeristen deze zomer in Rome beboet omdat ze verkoeling zochten in een van de historische fonteinen.

Pootjebaden