Globetrotters leggen serielocaties op originele wijze vast

Van de bergen in Canada en Ierland tot het stedelijk landschap in Barcelona en New York. Overal zoeken ze exact de locatie op uit een film of serie. Vooral Game of Thrones is een grote favoriet. Twintig locaties uit de zeven seizoenen legden ze vast, maar ook series als The 100, Sense8, Doctor Who en Peaky Blinders passeren de revue. Als het om films gaat, voegen de dames Inception, Brokeback Mountain, King Arthur en The Shawshank Redemption toe aan hun lijstje.