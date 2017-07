Grote attractieparken zijn uit, miniparken zijn in

Voor jou getestVergeet De Efteling, Slagharen en Duinrell even. Kinderen hebben het óók naar hun zin in een kleinschaliger (en goedkoper) pretpark. We bezochten er vijf.

Een ritje door Harms Kippenfarm

Wat: Park Tivoli

Waar: Berg en Dal

Leeftijd: 2 tot 10 jaar

Wat is er te doen: Tivoli heeft spannende attracties, zoals zwierende en draaiende apparaten, botsauto's en een achtbaan. De nadruk ligt op speeltoestellen waarmee kinderen zelf aan de slag kunnen: skelters, driewielers, trap- en botsbootjes, trampolines, opblaasbaar klimparcours en midgetgolf. Aanraders zijn Harms Kippenfarm, het Griezelbos en de bootrit door een tunnel. Klimmen kan in Fun City (overdekt) of in het Spring en Speelparadijs (buiten). Niet vreemd opkijken als je de parkmascottes Tiffy en Toffy in hun theatertent tegenkomt.

Uitstraling: Het park is klein, maar staat vol met goed onderhouden attracties. Het maakt een speelse indruk en ritjes door Harms Kippenfarm en het Griezelbos zijn charmant.

Er loopt veel personeel rond. Begeleiders hoeven niet lang te zoeken naar een zitplek bij een attractie. Vader Richard Wiese uit Papendrecht voelt zich hier dan ook op zijn gemak: ,,Het is een overzichtelijk en veilig park. De kinderen krijgen geen genoeg van de achtbaan en het Griezelbos."

Bereikbaarheid met OV: Vanaf centraal station Nijmegen buslijn 8, uitstappen bij halte Groot Berg en Dal. Daarna zo'n 10 minuten lopen.

Prijs: € 13 p.p. aan de kassa, € 12 p.p via de website.

Info: parktivoli.nl

Eindoordeel: ***

Speels en goed onderhouden park gericht op de jongste kinderen.

In Hengelo is het eeuwig kermis

Wat: De Waarbeek

Waar: Hengelo

Leeftijd: 3 tot 12 jaar

Wat is er te doen: Je voelt je in De Waarbeek op een grote kermis. En dat betekent zo veel ritjes maken als je wilt in draaiende schotels en theekopjes, zweef- en draaimolens, botsauto's en de kinderachtbaan. Kalmer zijn de auto- en kanobaantjes, een kleine kunstschaatsbaan, een minigolf en een springkussen. Avonturiers kunnen hun lol op met een klimbaan en een spectaculaire kabelbaan over het water. Moe? Dan kun je lekker bijkomen bij het animatieprogramma in Twekkie's Theater.

Uitstraling: Aan de vorm van dit park is duidelijk zorg besteed. De lichtjes, bomen en kleurrijke attracties zorgen voor een sprookjesachtige en feestelijke sfeer. De wandelpaden kronkelen, zodat een kind nooit veel verder kan kijken dan de volgende attractie. Daardoor lijkt het park veel groter dan het is. Ook het pannenkoekenhuis met sprookjesthema en de grote klauterinstallatie zien er prachtig uit.

Bereikbaarheid met OV: Neem vanaf station Hengelo stadsbus 10. Vanaf de dichtstbijzijnde bushalte is het een kwartier lopen.

Prijs: € 12,50 p.p. aan de kassa, € 9,95 p.p via de website.

Info: waarbeek.nl

Eindoordeel: ****

Onbeperkt kermis met een handvol mooie klimattracties in sprookjessfeer.

Oudere broers en zussen kunnen loungen aan de bar

Wat: BillyBird Hemelrijk

Waar: Volkel

Leeftijd: 3 tot 12 jaar

Wat is er te doen: Stop een handdoek in je tas, want dit park is gebouwd aan een groot strand. De waterglijbaan met rubberen boot, de achtbaan en de hoge Hemelaya Klimrots zouden niet misstaan in een groot pretpark. Gescheiden van het water ligt het Speelland: een grote speeltuin waar je onder meer kunt klimmen in een circustent of meedoen met animatieprogramma's. Klimmen kun je ook op de klimbaan of op de speelinstallatie in het restaurant.

Uitstraling: Het park maakt een nette indruk en de attracties zien er mooi uit. De voorzieningen rondom het strand laten zien dat er niet alleen aan kinderen is gedacht. Oudere broers en zussen kunnen iets te drinken halen bij de loungebar, een balletje trappen op de voetbalvelden en hun eigen vlees klaarmaken op een BBQ-tafel.

Dat laatste valt ook moeder Ilona Wiese (36) uit Papendrecht op: ,,Kinderen kunnen spelen en in de achtbaan rijden, maar ik heb ook veel tieners aan het strand zien liggen. Er is voor ieder wat wils."

Bereikbaarheid met OV: Neem op station Cuijk bus 91 naar busstation Uden. Vanaf daar is het nog zo'n 15 minuten lopen.

Prijs: € 10,95 p.p. aan de kassa, € 9,95 p.p via de website.

Eindoordeel: *****

Kinderen kunnen losgaan in grote attracties en in een fraai gemaakte speeltuin. Voor de rest van de familie is er op het strand genoeg te beleven.

Dé plek voor klimapen en waterratten

Wat: Speelland Beekse Bergen

Waar: Hilvarenbeek

Leeftijd: 3 tot 12 jaar

Wat is er te doen: Dit speelpark loopt over in een strand. Neem dus een zwembroek mee en reken erop zeiknat te worden op een wakeboard- of waterglijbaan en op het opblaasbaar eiland aan het strand. Op het vaste land staan draaiende attracties, een kinderkartbaan, trapwagentjes, trampolines en midgetgolf. Het water in kan ook. Kortom, er is genoeg te doen.

Richano (4) en Rochelle (7) Wiese vinden de Waverider, een centrifuge met bootjes, het leukst. Hun oudere broertje Relano (12) werd daar misselijk van en rijdt liever een extra rondje over één van de autobanen.

Uitstraling: Het Speelland is het zusje van Safaripark Beekse Bergen en deelt diens avontuurlijke vormgeving met veel hout en palmbomen. Bijzonder fraai is het Chimpanschip voor rondvaarten over de plas. Ook fijn is dat er dicht bij het strand kleedhokjes en wc's te vinden zijn.

Bereikbaarheid met OV: Vanaf Tilburg Centraal met bus 142 richting Best of bus 143 richting Reusel. Het park heeft een eigen bushalte.

Prijs: € 9.50 p.p. aan de kassa, € 6,50 p.p via de website.

Info: speelland.nl

Eindoordeel: ***

Leuk voor klimapen en waterratten. Qua omvang een vrij klein park.

Overzichtelijk speelpark zonder veel spektakel

Wat: DippieDoe

Waar: Best

Leeftijd: 3 tot 10 jaar.

Wat is er te doen: DippieDoe is een grote speeltuin met attracties voor de allerkleinsten. Dus veel klimrekken en glijbanen (met zachte bodem). Tussen de speeltoestellen staan een achtbaan, een schommelschip, een zweefmolen en een hobbelboot. In het overdekte gedeelte kom je een klim- en klauterinstallatie, mini-botsauto's, draaiende schotels en een donut glide tegen (een band om in te glijden). Er loopt veel personeel rond dat een oogje in het zeil houdt. Kinderen kunnen zich er veilig helemaal moe spelen, ook als het regent.

Uitstraling: Een mooi onderhouden park aan het water. Met voldoende zitplekken voor ouders bij de attracties. Schooljuf Mariska Barendregt (25) uit Hendrik-Ido-Ambacht: ,,Het is een overzichtelijke plek, dus je kunt de kinderen vrij laten."

Bereikbaarheid met OV: Neem vanaf station Best buslijn 145, stap uit bij halte Wilhelminabrug. Vanaf daar nog een half uur lopen over een onduidelijke route via bospaden, autowegen en industrieterrein. Met de auto gaan is handiger.

Prijs: € 11,95 p.p.

Info: dippiedoe.nl

Eindoordeel: ***

Een grote speeltuin met een paar kermisattracties. Weinig spektakel.

