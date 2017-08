Het hardnekkige leed dat ‘handdoekje leggen’ heet

Hoewel er elke zomer weer filmpjes opduiken van het alom bekende 'handdoekje leggen' bij hotelzwembaden, gaan de beelden van het herkenbare tafereel uit Gran Canaria sinds gisteren in een rap tempo het internet over.



Zodra de handdoek ligt, gaan de toeristen rustig ontbijten en maken ze soms de hele dag bijna geen gebruik van hun veroverde bedjes. Het is zo uit de hand gelopen dat het hotel personeel nu de opdracht geeft om in te grijpen. Wanneer iemand twee of drie uur weg blijft wordt de handdoek verwijderd.



In totaal zijn er 150 plekjes beschikbaar aan het zwembad. Het hotel zelf telt 500 kamers. Volgens een bezoeker van het hotel zijn vooral de Britten en Ieren het ergst. Anderen volgen hun voorbeeld.