Hollands glorie: Kinderdijk

Op één na staan de windmolens er allemaal nog. Een klein wonder. Hoewel een modern gemaal de inhoud van een olympisch zwembad van de polder naar de rivier kan verplaatsen - per minuut! - zijn alle oude molens nog bedrijfsklaar. Voor noodgevallen, want in een land dat onder de zeespiegel ligt, kun je niet voorzichtig genoeg zijn.



Met bussen tegelijk komen de buitenlandse toeristen naar Kinderdijk om het echte Nederland van toen te zien. Bijna allemaal doen ze het fout. Aankomen, uitstappen, snel naar de molens, foto's maken, een instagrammetje posten -cheeeeeese!- en rap weer verder. Maar als je iets van Kinderdijk wilt begrijpen, zul je dat in het tempo van vroeger moeten doen.



Een bezoek aan de Museumolen helpt daarbij. Keukentje, woonkamer, potkachel, bedstedes en oude zwart-witfoto's nemen je mee naar een tijd waarin de molenaars elkaar berichten stuurden via de stand van de wieken. Vrolijke én nare berichten, zoals op de dag dat molenaarsvrouw Alie Hoek haar kindje wilde redden, maar zelf door de wieken werd gegrepen. Molenaar Hoek bleef achter met het verdriet en dertien kinderen.