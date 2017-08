Hollands Glorie: symbool van strijd

Hans AvontuurWij gaan naar de Eiffeltoren, Niagara Falls en de Chinese Muur. Toppers in eigen land, goed voor miljoenen gasten uit Azië en Amerika, laten we links liggen. Onterecht. Vandaag in onze zesdelige zomerserie: Neeltje Jans.

We denken er niet bij na, rijden er achteloos overheen. Van Schouwen-Duiveland naar Noord-Beveland of andersom. Maar volgens The American Society of Civil Engineers hoort de Oosterscheldekering (met andere Deltawerken) tot de zeven moderne wereldwonderen, net als het Panamakanaal, de Golden Gate Bridge en het Empire State Building. Buitenlandse bezoekers nemen de stormvloedkering dan ook steeds vaker op in hun rondje Nederland. Het symbool van onze strijd tegen het water. Hansje Brinker van beton en staal.

Quote Eroverheen rijden is één. Erin staan is iets anders

De Delta Experience op het voormalige werkeiland Neeltje Jans, dat speciaal voor de aanleg van de Oosterscheldekering werd aangelegd, doet er nog een schepje drama bovenop. Waar ooit slechts een keet van Rijkswaterstaat stond met wat achtergrondinformatie, daar stap je nu een kinderkamer binnen in de nacht van 31 januari 1953. De wind giert om het huis, bliksemflitsen jagen door de lucht en uiteindelijk breken de dijken.

Deltawerken

Mensen die de Watersnoodramp hebben meegemaakt, waren daar bij de opening van de Experience enkele jaren geleden, minder blij mee. Te veel sensatie, te weinig educatie. En daar zit zeker wat in. Aan de andere kant is er al een mooi ingetogen Watersnoodmuseum in Ouwerkerk en maakt de populaire variant van Neeltje Jans wel in één klap duidelijk waarom de Deltawerken zijn gebouwd.

Nu we het er toch over hebben: Neeltje Jans. Haat, liefde. Toen er jaren geleden alleen een verantwoorde tentoonstelling te zien was, kwam niemand kijken. Nu het een attractiepark is met veel pret en een vleugje educatie wel. Met een beetje meer lef was er consequenter voor het thema 'strijd tegen het water' gekozen. Attracties als de zeehondenshow en het voeren van haaien voelen achterhaald en misplaatst. Maar de Delta Experience, film, rondvaart en bezoek aan de stormvloedkering zelf maken veel goed.

Eroverheen rijden is één. Erop en erin staan is een heel ander verhaal. Van dichtbij is alles zo groot en machtig. 65 pijlers, 30 tot 40 meter hoog. 18.000 ton zwaar! 62 schuiven, 6 tot 12 meter hoog, 42 meter breed, 260 tot 480 ton zwaar! Alles door mensenhanden gemaakt. Sinds de opening in 1986 zijn de massieve schuiven 26 keer dichtgedaan om het achterliggende land te beschermen.

Storm

Met een beetje geluk blaast er tijdens het bezoek een stevige wind vanaf de Noordzee. Dan ben je alle cijfers in één klap vergeten. Zilte vlagen trekken aan je jas, het water kolkt met een noodgang onder de schuiven door en het schuim spat meters op. Het voelt alsof je elk moment door de golven gegrepen kan worden. En dan is dit niet eens een storm.

De markering in het beton brengt je terug op aarde: bij 3.00 meter boven N.A.P. gaat de kering dicht; in 1953 stond het water 4.20 meter boven N.A.P..

En nu, nu staat het water nog niet eens op een peil dat het noemen waard is.