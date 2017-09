Hotel verhuurt goudvis aan eenzame gasten

,,Morgenvroeg word ik bijvoorbeeld gebeld door een Australische radiozender en ook de Nederlandse radio gaat mij bellen voor een interview. Net is nog een fotograaf van een Belgische krant naar buiten gelopen met foto's van onze goudvis'', aldus Dillen. ,,We zijn met onze 154 kamers het grootste hotel van Wallonië'', zegt Dillen tegen persbureau Belga. ,,Het duurt soms lang om in te checken als het wat druk wordt aan de receptie. Om de sfeer wat te verlichten met een ludieke actie kwam ik in maart 2013 op het idee van het verhuren van een vis. Die kom staat op de balie en mensen beginnen erover te praten met elkaar en maken er foto's van.''

Huurvis

Ook in 2013 is de huurvis al eens even viraal gegaan, maar niet zo groots als nu. Nu is hij door een tweet van Michelle Cooke uit Nieuw-Zeeland al bijna 12.000 keer gedeeld en meer dan 30.000 keer geliket. ,,Ze schreef in haar tweet dat een vriend van haar in België verbleef en het aanbod van een huurvis kreeg in het geval hij eenzaam was."



Is de stunt al gekopieerd? ,,Ja, in een Van der Valk hotel in Brussel hebben ze het idee al overgenomen'', zegt Dillen. ,,En in een tweetal hotels in Nederland ook.''