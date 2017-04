'Kom drie uur van tevoren op Schiphol'

Is dat niet overdreven drie uur voor een vlucht naar bijvoorbeeld Londen? ,,Gezien de drukte kun je het beste het zekere voor het onzekere nemen'', aldus de Schiphol-woordvoerder. ,,Het blijft druk.'' Met bijna 64 miljoen passagiers was Schiphol in 2016 de twaalfde luchthaven van de wereld.



Volgens KLM is de drukte te wijten aan de snelle groei van het aantal passagiers. ,,We hebben al eerder bij Schiphol aangegeven dat de luchthaven in korte tijd te hard gegroeid is'', verklaart Ebeling Koning. ,,De infrastructuur kan de hoeveelheid vluchten niet aan. Dat er ook een start- en landingsbaan in onderhoud is voor 9 weken helpt niet mee'', zegt zij doelend op de Kaagbaan die de komende weken van een nieuwe laag asfalt wordt voorzien. ,,En de zomer moet nog komen.''