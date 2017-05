Maandelijks vakantiegeld? Nee, lang leve eind mee!

Slim omgaan met je vakantiegeld op vakantie

Reis naar goedkope landen of alternatieve steden

Laat Frankrijk en Spanje dit jaar even voor wat ze zijn, want Montenegro en Bulgarije zijn een stuk goedkoper. Ook in deze landen vind je strand, zon, cultuur, lekker eten en vriendelijke locals. Alternatieve steden zijn Straatsburg in plaats van Parijs, Valencia in plaats van Barcelona, Bologna in plaats van Rome en Padua in plaats van Venetië.



Winkel lokaal

Maak je zelf je eten op vakantie? Doe dan je boodschappen op lokale marktjes, dat is veel goedkoper dan in de supermarkt, ook in het buitenland. En leuke bijkomstigheid: je komt in contact met lokale mensen en je proeft veel meer van de sfeer en de cultuur dan in een onpersoonlijke supermarkt. Er is niets mis met bekende winkelcentra, maar je zult meer opvallende en originele dingen vinden op lokale marktjes.



Leef als een local

Wil je een super goedkope vakantie, leef dan zo min mogelijk als een toerist en zoveel mogelijk als local. Eet dus in dat achterafstraatje, vermijd de rode toeristenbussen en maak nieuwe vrienden. Ook een huizenruil kan ervoor zorgen dat je meer van je vakantiegeld overhoudt. Elke huizenruil is op je eigen wensen afgestemd: je kiest zelf wanneer, waar en met wie je zou willen ruilen. Het is een fantastische manier om goedkoop op reis te gaan en te besparen op accommodatie (heel handig voor lange vakanties met de kids).



Voordeeltjes

Ook tijdens je stedentrip kun je slim met je geld omgaan. De meeste steden hebben citypasses voor 24, 48 of 72 uur waarin je onbeperkt met het openbaar vervoer kan reizen en gratis of met korting musea en andere bezienswaardigheden kunt bezoeken. Over musea gesproken: kijk op de website van je favoriete museum op welke dag jouw favoriete museum gratis is (vaak op avonden of op zondagmiddag). En wist je dat veel steden gratis stadswandelingen aanbieden, waarin een local je op basis van een niet-verplichte donatie de leukste plekjes van de stad laat zien?



Vermijd te dure strandbedden

Die heerlijke loungebedden staan altijd net op dat perfecte plekje op het strand. Plotseling staat er een jonge man naast je die de zon tegenhoudt en zegt dat je ettelijke euro's moet betalen voor een bedje. Wil je dit voorkomen en toch comfortabel zonnen? Neem dan een yogamatje mee. Ze zijn goedkoop, ultralicht en in combinatie met een groot, zacht strandlaken een perfecte en kostenefficiënte oplossing.



Late check-out bij hotels

Sommige hotels vragen maar liefst een halve dag kamertarief voor een late check-out. Dat maakt zo'n extra uitslaapuurtje wel erg kostbaar. Vraag in plaats daarvan of je je bagage afgesloten in een kamer kunt zetten. Zo geniet je van de tijd die je nog hebt in je vakantieland, en voorkom je hoge hotelkosten.



Beperk het gebruik van creditcards

Het gebruik van je pinpas valt meestal veel voordeliger uit dan een creditcard. Pinnen bij geldautomaten binnen Europa is met de pinpas gratis, geldopnames met een creditcard kosten bijna altijd meer dan 4,50 euro. Welke landen tot Europa behoren, verschilt per bank, check dit dus van tevoren! Soms hoort Turkije er bijvoorbeeld wel bij, soms weer niet. Het kan wel voorkomen dat de lokale bank waar je pint een klein bedrag voor de service in rekening brengt. Als dit het geval is, dan wordt dat aangegeven op het scherm. De standaardlimiet voor geldopnames staat meestal op €500 per dag bij Nederlandse banken.



Ga op werkvakantie of doe vrijwilligerswerk

Heb je echt even weinig vakantiebudget en wil je er toch tussenuit? Denk dan eens aan een werkvakanties of vrijwilligerswerk. Vooral populair bij jongeren of studenten! Je werkgever zal vaak zorgen voor onderdak, eten en drinken en dat bespaart natuurlijk een hoop. Niet alleen staat (vrijwilligers)werk in het buitenland goed op je cv, je leert meer van de wereld, je maakt vriendschappen voor het leven en je leert in mum van tijd misschien wel een nieuwe taal.