Massaal op (korte) vakantie in Europa

Het aantal vluchten op Europese bestemmingen is met een kleine dertig procent bijna drie keer harder gestegen dan de tien procent aan bestemmingen buiten Europa. Rome is de grootste stijger. Het Vietnamese Ho Chi Minh City staat als enige niet-Europese stad in de top tien van grootste stijgers.



Waar voorheen New York en Bangkok onverminderd populair waren, vallen deze nu terug. De Big Apple kent een daling van ruim 45 procent en ook andere Amerikaanse steden als Chicago en Las Vegas doen het slechter. Naar Bangkok werden dit jaar 21 procent minder vluchten geboekt. Vliegtickets.nl heeft geen verklaring voor deze daling, maar ziet wel dat Istanbul als gevolg van alle politieke ontwikkelingen ook in het rijtje thuishoort.



Angst voor aanslagen

Onderzoeksbureau DVJ Insights berichtte onlangs dat Londen deze Paasdagen afnam in populariteit vanwege de recente aanslag daar. Ook Brussel, Berlijn en Parijs hebben uit angst voor aanslagen fors minder toeristen te verwerken. 47 procent zegt Parijs 'waarschijnlijk of zeker' te mijden en bij 34 procent geldt dit voor Londen. 29 procent gaat liever niet naar Berlijn en 42 procent laat Brussel even links liggen.



Toch blijkt uit de laatste kwartaalcijfers dat de stad van de Big Ben, Tower Bridge en Harrods nog altijd de grote nummer één is. De Italiaanse hoofdstad Rome en het Spaanse Malaga zijn de grootste stijgers in de lijst*.



Londen voert jaar na jaar de boventoon als populairste bestemming. De Britse hoofdstad leent zich op slechts 40 minuten vliegafstand uitermate goed voor een eerste vliegvakantie, een weekendje weg met de feestdagen, of als kind-oudervakantie. Ook de Brexit en de gunstige pond ten opzichte van de euro spelen een belangrijke rol.