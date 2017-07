Turk viert zelden in buitenland vakantie

Vakantie: waar en hoe?Voor buitenlandse vakantiegangers is Turkije allang een vertrouwde bestemming. Maar voor de Turken zelf is het fenomeen vakantie nog behoorlijk wennen. En als ze al gaan, blijven ze vooral in eigen land.

Quote Velen zien een reisje naar Europa als een statussymbool Het duurde dit jaar wat langer dan andere jaren, de leegloop van Istanboel. Sommigen, zoals de vrouw en kinderen van mijn kapper Yüksel, bleven tot het eind van de vastenmaand ramadan om het Suikerfeest samen te kunnen vieren. Daarna reisden ook zij, net als miljoenen anderen, naar het dorp waar ze vandaan komen.



Dat is voor de overgrote meerderheid van de Turkse gezinnen de bestemming van de zomervakantie. Moeder en de kinderen verblijven in het eigen dorp in het zomerhuis bij de familie en grootouders. Drie maanden, tot de scholen half september weer beginnen. ,,In die periode worden ook de meeste bruiloften georganiseerd, zodat iedereen kan langskomen", zegt de Turks-Nederlandse Necla Muratoglu.

Geen vakantiegeld

Voor degenen die legaal werk hebben - een op de drie Turken heeft dat niet - zit er het eerste jaar geen vakantie in. In de eerste vijf jaar hebben ze recht op veertien dagen, waarbij de zaterdag ook wordt meegerekend als een werkdag. Daarna twintig dagen. Niemand heeft recht op vakantiegeld.

Vrijwel iedereen blijft in Turkije. Bij familie. Gezinnen uit de groter wordende middenklasse zijn ook aan de stranden te vinden voor een zon-, zand- en zeevakantie. ,,Soms in all-inclusive resorts. Vaker in een zogeheten 'apart otel', een hotel waarvan de kamers zijn ingericht als appartementjes met een keukenblok, zoals er hier in Fethiye zijn, waar ik met mijn familie ben", zegt Gerrie Schaafstra, die al 47 jaar in Turkije woont.

Kuilen graven

Naar het buitenland is alleen weggelegd voor de welgestelden. Amper 10 procent van de Turken heeft een paspoort. De meesten spreken geen buitenlandse taal en een visum is duur en omslachtig.

Kuilen graven op het strand, zoals Duitsers, doen Turken niet. Ander typisch toeristengedrag is er wel. ,,Barbecue, altijd en overal, tot op de gekste plekken, zoals naast een snelweg. Hardop zingen. Met een onderbroek in plaats van zwembroek zwemmen", zegt ondernemer Cor Wildenberg, die met een Turkse is getrouwd. ,,Ze zijn ook dol op zonnebloempitten eten en dan overal de schillen op de grond gooien. In het algemeen laten ze veel afval achter. Niet alle Turken, maar helaas wel te veel."

Luidruchtig, stomdronken over straat, hotelkamers onderkotsen zoals aan de Spaanse costa's is er bij de Turkse vakantiegangers niet bij. Kamperen evenmin. Dat vinden ze te primitief. ,,Ze zijn gesteld op luxe en zijn daar veeleisend in", zegt tolk Maarten Korpershoek in Istanboel.

Turken zijn groepsmensen. Als ze een stedentrip naar het buitenland maken, is dat vaak met een gezelschap dat ze al kennen. Korpershoek: ,,Ze vinden het fijn om met andere Turken te zijn en Turks te eten, dat is vertrouwd en veilig."

Nederlandse toeristen in Turkije storen zich vaak aan obers die alles meteen opruimen wat leeg is. In Turkije is dat de norm. ,,Ik wilde een keer mijn vrouw zoenen, kwam er een harige arm tussen ons een bord weghalen", zegt Wildenberg. ,,We waren ook een keer in een wegrestaurant waar de familie eerst eten haalde bij het buffet en daarna allemaal naar de wc gingen. Behalve ik. Dus moest ik alle borden beveiligen tegen overijverige obers."

Conservatief

Jongeren die zonder ouders met vakantie gaan, zijn in Turkije nog een uitzondering. Dat komt vooral omdat de familie boven alles gaat. Individualisme staat in de Turkse cultuur nog in de kinderschoenen. Het is wel in opkomst. Vooral zonen en dochters van hogeropgeleide Turken met een westerse, liberale levensstijl. In conservatieve gezinnen met een islamitische levensstijl krijgen jongeren minder vaak toestemming.