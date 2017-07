Vakantie is lang niet altijd leuk

Op de luchthaven bleek dat ik mijn moeder, de kinderen en mezelf thuis had moeten inchecken omdat het me anders 50 euro per ticket extra zou kosten. ,,Als je nú de app downloadt en het binnen tien minuten regelt, komt het goed'', zei de grondstewardess. Ze nam me op van top tot teen, beoordeelde me zonder woorden als te oud om dat te redden, en beende weg. Ik vond het al heel wat dat ik online de goedkoopste tickets had gevonden en een leuk appartement had georganiseerd. En dat ik tickets had besteld voor een fietstocht en een hip museum, én er dit keer aan had gedacht de paspoorten op tijd te vernieuwen. Hulpzoekend, want nu al moe van al dat reisleiderschap, keek ik naar mijn moeder (78). Ze schudde haar hoofd. ,,Niet naar mij kijken! Van zulke moderne fratsen weet ik niets.''

Hoop

Gelukkig stond daar mijn zoon (14), vergroeid met zijn telefoon. Ah, kijk, hij drukte al fanatiek met twee duimen op zijn schermpje. Ik voelde iets van hoop gloren toen ik vroeg of hij de Ryanair-app al had gevonden. ,,Nee joh, ik sta naar papa te appen dat jij bent vergeten in te checken.'' Het was de eerste vakantie na mijn scheiding. Hier stond ik dan, de zelfstandige vrouw uit te hangen. Met het zweet op mijn rug en de tranen in mijn ogen. Met twee pubers aan de ene kant en een bejaarde aan de andere, die alle drie verwachtingsvol mijn kant op keken om te zien hoe ik dit zou oplossen. Ik betaalde de 200 euro. En nam me heilig voor om nooit meer met een prijsvechter te vliegen. Om überhaupt nooit meer te vliegen. Met niemand. Naar nergens. De aanblik van Rome in de lentezon maakte alles goed. Opgetogen wees ik mijn medereizigers in de taxi op het Colosseum en het Forum Romanum. Toen er geen antwoord kwam, draaide ik me om naar de achterbank. Zoon en dochter waren verdiept in een spelletje op hun mobiel. Oma was in slaap gedommeld.

Tempo

's Ochtends probeerde ik niet veel later wakker te worden dan mijn moeder. Wat best vroeg was, voor een vakantie. Vond ik. Vond zij niet.



Dan liepen we samen naar een terras, waarbij ze steevast een opmerking maakte over mijn tempo - te hoog.



In haar herinnering was dat dichterbij, zei ze, dat terras. Zeven jaar geleden liep je nog minstens twee keer zo hard, dacht ik. Maar dat zei ik niet.



Als we tegen elven terug waren, maakten we de pubers wakker. ,,Eigenlijk is de halve dag al om'', zei mijn moeder. ,,Wij hebben óók vakantie'', kreunde mijn dochter.



Gelukkig vonden de generaties elkaar; al na een paar uur wilde mijn gezelschap terug naar het appartement. Mijn kinderen omdat het tijd was voor een wifi-shot (dat verpakten ze in medeleven met oma: 'Ze is écht moe, mam, kijk dan hoe langzaam ze loopt'.) En mijn moeder omdat ze doodop was (maar beweerde dat ze terug wilde voor de kinderen, die wel genoeg cultuur hadden gesnoven, slavendrijver die ik daar was).



De enige die nog uren wilde rondkijken, was ik. Maar de meeste stemmen gelden, zei mijn dochter. En mijn moeder zei dat ze daar gelijk in had. En of ik misschien al een leuk restaurantje had gevonden op internet, vroeg ze, terwijl ze haar boek pakte. En of ik, in tegenstelling tot gisteravond, nu wél wist hoe we dan moesten lopen, vroeg mijn dochter, terwijl ze achter haar iPad kroop.



Ik wilde nog maar één ding.



Vakantie.