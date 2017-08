Vliegtuigpassagier kan vaak fluiten naar vergoeding

Vorige maand kreeg 28 procent van de 3,1 miljoen vertrekkende passagiers op Eindhoven, Amsterdam en Rotterdam te maken met een vertraging van minimaal een kwartier of zelfs annulering. De website ontvangt momenteel op piekdagen 1.000 claims per dag, en verwacht in augustus zelfs een verdubbeling van het aantal claims ten opzichte van vorig jaar. CEO Tom Van Bokhoven: ,,Opmerkelijk is dat het aantal passagiers dat recht heeft op een vergoeding vrijwel gelijk is gebleven''. Van de gedupeerden hadden 22.700 passagiers recht op een vergoeding, in juli 2016 waren dit 21.500 passagiers.



Rechtstreeks

,,Deze toename wijst erop dat de kennis van de wetgeving en rechten sterk aan het toenemen is'', aldus CEO Tom van Bokhoven. Een woordvoerder laat weten dat steeds meer mensen de rechtstreekse route kennen. ,,In plaats van het kastje naar de muur te worden gestuurd bij airlines, dienen ze nu rechtstreeks op onze website hun claim in.''



Alleen niet alle claims zijn rechtsgeldig. Passagiers hebben recht op een vergoeding zodra een vliegtuigmaatschappij verantwoordelijk is voor een vertraging van minimaal drie uur. Bij overmacht van de airline, zoals sneeuwstormen, terrorisme en onaangekondigde stakingen gaat een vergoeding al niet op. Maar dit moet wel door de maatschappij bewezen worden. Blijkbaar heerst er nog een hoop onwetendheid, zo concludeert de website. ,,85 procent van de vliegpassagiers is niet op de hoogte is van de wet- en regelgeving bij vluchtvertraging'', valt te lezen in een persbericht. De Consumentenbond heeft een overzicht gemaakt van de rechten die je hebt als vliegtuigpassagier.