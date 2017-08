Zes weken 'vakantie' zonder dagen op te nemen

Zes volle weken aan vakantiedagen opnemen: dat kunnen alleen de groten der aarde. Neerstrijken op een camping in de buurt en pendelen tussen tent en werkplek is ook een optie. Slim! Of toch niet?

Quote Soms baal ik er wel van. Zit ik net in de vakantiemodus, moet ik weer werken Esmiralda Roodbol Op en top vakantiegevoel op veldje 591-596 van park Rondeweibos in badplaats Rockanje. Iedereen zit in korte broek voor de caravan terwijl kleine kinderen joelend naar het zwembad rennen. Onder de dubbele voortent van Willem (59) en Hanny (64) Visser uit Hoogvliet zit een klein gezelschap in een kring rond de campingtafel met een bos bloemen, want schoonzoon Jeroen is vandaag jarig! Hij wordt 33.



Op deze doordeweekse middag heeft iedereen een dag vrij, maar op de meeste dagen is het een stuk rustiger op het veldje. Veel van de campinggasten komen uit de omgeving en zetten hier voor de hele zomer hun caravan neer. Omdat zes weken vakantie opnemen in de meeste beroepsgroepen niet tot de mogelijkheden behoort, pendelen ze op en neer naar het werk. En niet eens met tegenzin.

Willem bijvoorbeeld, machinist bij DB Cargo, gaat vijf dagen in de week lekker op het fietsje vanaf de camping naar zijn werk ,,'s Ochtends om kwart voor vijf rijd ik door een prachtig stukje natuur hier naar mijn werk. Dan zit om twee uur 's middags mijn dag er op en fiets ik met een grote smile op mijn gezicht weer terug. Helemaal relaxt en lekker buiten de hele dag. Het is genieten, hoor." Zijn officiële vakantiedagen zijn al op: die zijn besteed aan een vakantie naar Kreta in juni. ,,Dan heeft zíj" - hij wijst naar zijn vrouw - ,,vakantie. Hier op de camping gaat het toch allemaal door: wassen, koken, oppassen op de kleinkinderen. Er is altijd werk. Op Kreta hoeven we effe echt niks."

De zes weken die ze hier op de camping vertoeven, werkt Willem dus gewoon door.

Oma

Quote 's Ochtends om kwart voor vijf fiets ik weg. Om twee uur 's middags ben ik vrij Willem Visser En hij is niet de enige. Je kunt beter vragen wie níet forenst op het veldje. Willems dochter Joyce (cateringmedewerker) en schoonzoon Jeroen van Dam (procesoperator) gaan allebei overdag naar het werk - oma past dan op dochtertje Fenna. En op het veldje kunnen ze er nog zo drie aanwijzen waarvan de auto met vader of moeder 's ochtends wegrijdt naar de baas om 's middags weer terug te keren.



Ook overbuurvrouw Esmiralda Roodbol (40) gaat gemiddeld twee keer in de week terug voor het werk. Ze is haar- en nagelstylist en visagist en heeft een salon aan huis in Maassluis. Ze probeert zo veel mogelijk afspraken vóór en na haar zes weken vakantie op Rondeweibos in te plannen, maar vaste klanten wil ze niet zo lang laten wachten.



Dus gaat ze met de kinderen een paar keer in de week terug naar huis. ,,Soms baal ik er wel van. Zit je hier lekker in de vakantiemodus en dan moet je toch weer aan het werk. Maar het is voor een goed doel, zeg ik altijd maar! Die zes weken hier zijn ook niet gratis, dus er moet wel gewoon geld worden verdiend. En ik merk dat ik op die werkdagen wat relaxter ben dan normaal. Dat vakantiegevoel neem je toch een beetje mee naar huis."

Naïef

De campingforenzen zelf lijken dus blij te zijn met de combinatie werk en vakantievieren. Maar is dat ook echt goed voor je?

,,Als je dit doet náást je 'echte' vakantie, zeg ik: een goed idee!" aldus Denise Hulst, auteur en trainer bij Het Betere Werken. Vakantie is volgens haar een noodzakelijke interventie in het werkende leven. ,,Mensen moeten zo nu en dan voor een aaneengesloten periode weg zijn van het werk om los te komen van stress en dagelijkse beslommeringen. Zo laad je weer op voor een heel jaar. Dus als je, zoals Willem Visser doet, op vakantie gaat naar Kreta gaat en daarnaast zes weken werken en camping combineert, lijkt het me geen probleem. Om te denken dat je van alléén zo'n forensvakantie voor de lange termijn uitrust, is naïef. Zo werkt het niet.'' Hulst trekt de vergelijking met een batterij van de telefoon, waarvan je blokjes oplaadt. ,,Na een échte vakantie zit die batterij als het goed is weer helemaal vol. Maar als je 40 uur fullspeed doorwerkt en 's avonds ook nog je mail blijft checken, kun je nog 's avonds naar de camping gaan, maar daar rust je niet van uit. Het is wel mooi als je tijdens die campingforens-weken een tandje terug kunt schakelen."

Dat zat er voor Mark van Elp (47) dit jaar helaas niet in. Als ICT-manager bij een groente- en fruithandel is hij in de zomermaanden juist het drukst. Dus is hij voor drie weken geen dagforens, maar een weekendforens: doordeweeks werkt hij in Zoetermeer en in het weekend gaat hij naar zijn vrouw en drie kinderen op de camping in Hardenberg.

,,Als ik daar vrijdag aankom, is het meteen leuk en gezellig. Ik ben er dan even helemaal voor de kinderen en neem ze mee naar het zwembad, de speeltuin of voor een ijsje. Mijn vrouw vindt het wel jammer dat ik er niet de hele week bij kan zijn, maar ze is met de zomervakantie toch liever daar op de camping dan thuis. De kinderen spelen er lekker de hele dag buiten en daardoor heeft zij ook meer rust."

Heisa

Hoewel de campingweekenden gezellig zijn, vindt Van Elp vooral ontspanning doordat het doordeweeks thuis rustig is.