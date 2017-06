Bloeddonor krijgt Hepatis E-test, bacterie afkomstig van varkens komt steeds vaker voor

Eervol ontslag burgemeester Tuerlings van Reusel-De Mierden

27 juni REUSEL-DE MIERDEN - Burgemeester Harrie Tuerlings van Reusel-De Mierden wordt per 1 juli bij Koninklijk Besluit eervol ontslag verleend. De burgemeester was al sinds december 2015 uit de roulatie. Hij herstelt van een flinke burn-out. In april nam Tuerlings na overleg met zijn artsen het besluit dat hij niet in zijn ambt terug zou keren.