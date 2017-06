Eervol ontslag burgemeester Tuerlings van Reusel-De Mierden

Dertien gemeenten stellen ultimatum voor zorgleverancier Welzorg

16 juni BEST - Een scootmobiel met een lekke band die maar niet wordt gerepareerd, een spoedaanvraag voor elektrische rolstoel die pas na acht weken wordt geleverd, cliënten die van het kastje naar de muur worden gestuurd. Het regent klachten over Welzorg, een bedrijf dat over een groot deel van Nederland (zorg)hulpmiddelen levert en onderhoudt.