Harrie Tuerlings uit Reusel is meer burgervader dan bestuurder

REUSEL - Het ambt heeft te veel gevraagd, geeft Harrie Tuerlings (58) toe. „Het karakter van burgemeester is zo veranderd. Je wordt steeds meer een crime fighter. Een burgervader is niet meer genoeg."

Vorige week werd bekend dat de burgemeester van Reusel-De Mierden niet meer in dat ambt terugkeert. Bijna anderhalf jaar geleden viel Tuerlings uit met een flinke burn-out.

Wisselingen

Een stabiele gemeentelijke organisatie wist hij niet bijeen te houden in Reusel-De Mierden. Zijn burgemeesterschap kende een opmerkelijk groot aantal wisselingen in de top. Sinds de start in maart 2009 verdwenen drie gemeentesecretarissen en twee wethouders van het toneel. Zo moest gemeentesecretaris Menno Doeven eind 2014 het veld ruimen na een 'vertrouwensbreuk binnen het college'.

Op dat soort momenten bleek gemeente Reusel-De Mierden een erg gesloten organisatie. Officieel werd nooit naar buiten gebracht wat er speelde. Ook over de reden voor het barricaderen van het gemeentehuis met betonblokken in april 2014 zweeg de gemeente in alle toonaarden.

Dicht bij de mensen

Tuerlings ziet zichzelf graag als iemand die dicht bij de mensen staat. Een burgervader ten voeten uit. Hij ervoer de geslotenheid van de organisatie soms als lastig, zegt hij. Maar als hem even later gevraagd wordt naar wat er mis was binnen het college in die tijd, blijkt hij zelf net zo gesloten. Het onderwerp wordt resoluut afgekapt. „Daar ga ik niets over zeggen", reageert hij heftig. Zijn blik wordt glazig, even kan de burgemeester niets uitbrengen. „Al die kwesties hebben me diep geraakt. Ik heb in alle oprechtheid geprobeerd met die dossiers om te gaan. Een ander type burgemeester had het misschien anders gedaan."

En ja, naast fysieke gezondheidsproblemen hebben ook die kwesties een rol gespeeld bij zijn burn-out. Het waren allemaal druppels waardoor de emmer eind 2015 overliep. „Ik sliep slecht en was gespannen. De pijp was leeg." Hij herstelde te langzaam. Een paar weken geleden nam Tuerlings op advies van zijn artsen het besluit niet meer als burgemeester terug te keren. „Er viel een last van me af. Tot dat moment ben je bezig met terugkomen in je functie, niet met je genezing."

Of hij, even los van zijn gezondheidsklachten, met de wetenschap van nu weer burgemeester zou worden? Een korte lachstuip van de zenuwen is het antwoord. „Dat is een moeilijke vraag. Het ambt gaat een richting in waarbij ik drie keer moet nadenken of het wel bij me past. Ik denk dat ik nog steeds genoeg kwaliteiten heb. Maar ik heb de affiniteit er niet meer mee. De bestuurstaken van handhaving en de verharding: het past gewoon minder bij mij."

Thuis voelen

Toen Tuerlings begin 2009 op een middeleeuws feest in Hooge Mierde kennismaakte met zijn gemeente, voelde hij zich meteen thuis. „Dat dorpse van Reusel-De Mierden past ongelofelijk bij me." Hij roemt de toegankelijkheid van de mensen. „Hoe ze met elkaar omgingen en hoe je hier als vreemde bejegend werd. Er ging direct een grapje naar de tafel van de buren." Zijn gezicht begint te stralen als hij eraan terugdenkt. Ook over zijn mooiste moment als burgemeester - „Zonder twijfel het bezoek van koningin Beatrix aan Reusel-De Mierden in 2012" - vertelt Tuerlings gepassioneerd en honderduit. „De inhoud van dat werkbezoek raakte de kern van mijn burgemeesterschap. Hier gebeuren dingen waar de inwoners trots op mogen zijn." Tuerlings noemt de innovatie van aardappelteler Jacob van den Borne, de dialooggesprekken tussen burgers en agrariërs die hij zelf mede initieerde en de ontwikkelingen van de kleine kernen. „Die houding van jezelf onderuit halen die hier soms heerst, daar word ik altijd pissig om. Pak je eigen kracht!"

De liefde voor zijn gemeente blijkt wederzijds. Tuerlings wordt door inwoners omschreven als een aimabel mens. Als de burgemeester over de kermis loopt, is het naar verluidt van alle kanten 'Harrie voor' en 'Harrie na'. Dat gebrek aan afstand tot inwoners en ondernemers heeft hem als bestuurder nooit parten gespeeld, beweert Tuerlings. Ook niet als er onprettige maatregelen genomen moesten worden. „Omdat mensen je kennen, accepteren ze je beslissing gemakkelijker." Voordat hij van 2002 tot 2009 wethouder was - eerst in Bernheze, daarna in Lith - was Tuerlings hoofd Personeel en Organisatie. In die functie moest hij ook wel eens mensen ontslaan. „Bij een conflict probeer je altijd te zorgen dat er een weg is om verder te gaan."