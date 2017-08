Heeft Karel van Roosmalen zijn langste tijd gehad als pastoor in Reusel-De Mierden? De staf van bisdom Den Bosch vergadert vrijdag over de situatie in de Clemensparochie, waar het al jaren rommelt rond de pastoor.

Volledig scherm Pastoor Karel van Roosmalen. © Angela Van De Paal

Reuselnaar Frank Rovers is een van de felste tegenstanders van de pastoor. Hij richtte een actiegroep op en organiseerde in mei een stille protestmars waaraan meer dan 350 inwoners deelnamen. Karel van Roosmalen was eerder pastoor in Waalwijk. Ook daar demonstreerden parochianen, in 2016, tegen hem.

Volgens hem hakt het bisdom in de vergadering een knoop door over het aanblijven van de pastoor in Reusel. „Zo zwart-wit ligt het niet op tafel", zegt woordvoerder Joost Goes van bisdom Den Bosch. „De situatie in Reusel wordt besproken." Op de uitkomst van de vergadering kan en wil Goes niet vooruitlopen.

Door zijn rechtlijnigheid in de leer en zijn starre manier van communiceren heeft Van Roosmalen in Reusel-De Mierden de ene na de andere controverse over zich afgeroepen. Parochianen en koren weken uit naar andere locaties, omdat ze niet vrij waren in de liedkeuze bij diensten in de kerk.

Vrijwilligers vertrokken na ruzies met de pastoor. En in maart 2016 haalde Van Roosmalen het Mariabeeld weg uit de kapel van zorgcomplex Lindenhof in Lage Mierde, tot verbijstering van de bejaarde bewoners.

Volledig scherm Frank Rovers. © FotoMeulenhof

Voor Rovers was de maat vol toen hij van werklui op het kerkhof hoorde hoe ze waren uitgekafferd door de pastoor. „Deze man heeft zoveel mensen pijn gedaan. Ik ga door tot hij weg is", zegt de Reuselnaar vastbesloten. Hij zocht contact met het bisdom. Maar veel gehoor vond hij naar eigen zeggen niet bij bisschop Gerard de Korte. Het bisdom keurde de protestmars af: het rekruteren van ontevredenen bevorderde de saamhorigheid binnen de parochie niet, was de reactie.

Toch heeft die tocht van twee rondjes om de kerk iets in gang gezet bij het bisdom. „De afgelopen maanden is de situatie in Reusel onder andere door de stille tocht sterker onder de aandacht gebracht, meer zichtbaar geworden", zegt Goes. „Het heeft wel wat teweeg gebracht."

Onvrede, verdriet en boosheid

Een opbouwwerker van het bisdom werd naar Reusel-De Mierden gestuurd en voerde gesprekken met vijftien teleurgestelde parochianen. Daarin kwamen geluiden van onvrede, verdriet en boosheid naar voren. „Veel mensen waren blij dat ze hun hart konden luchten", zegt Goes. Hij benadrukt dat er ook parochianen tevreden zijn over de pastoor. En dat de kerk niet aan alle wensen bij uitvaart- en huwelijksdiensten kan voldoen, wat soms leidt tot botsingen. Maar, erkent Goes gelaten, een deel van de ophef is inderdaad gerelateerd aan de persoon Van Roosmalen. „De pastoor heeft zijn eigen manier van communiceren en zijn karakter."

Gevraagd naar een reactie toont Van Roosmalen zijn trouw aan de leer. „Als bij het bisdom geluiden binnenkomen, is het goed dat daarover gepraat wordt. Maar mensen die iets roepen zonder in de kerk te komen, daar stop ik geen tijd in. Ik strijd ervoor een gezond en zuiver geloof overeind te houden."