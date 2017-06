Opnieuw sexting op Vakcollege Tilburg: scholiere (15) al twee maanden gebroken thuis

Joris van Gompel nieuw raadslid in Reusel-De Mierden

30 mei REUSEL-DE MIERDEN - Joris van Gompel (43) uit Reusel is dinsdagavond voor de VVD benoemd als gemeenteraadslid in Reusel-De Mierden. Hij neemt de plaats in van Jozef van der Voort, die om gezondheidsredenen terugtreedt. Van Gompel is in het dagelijks leven fiscaal jurist en agrariër.