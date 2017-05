Verdwijnen stoplichten Reusel is bittere ernst voor slechtzienden

Dat Reusel in februari zijn enige stoplichten is kwijtgeraakt, klinkt misschien grappig. Maar voor Geert Vosters (33) is het bittere ernst. „Oversteken is hier als slechtziende bijna niet te doen." Het Gehandicaptenplatform wil snel een oplossing van de gemeente. Het verdwijnen van de verkeerslichten bij de voetgangersoversteekplaats aan de Wilhelminalaan, pal voor het gemeentehuis, beknot mensen met een beperking in hun zelfstandigheid, is het bezwaar.

Demonstratie

Vosters geeft bij de oversteekplaats een demonstratie. Als hij zijn stok verticaal houdt, is dat een teken aan automobilisten dat hij staat te wachten. Volgens artikel 49 van het RVV (Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens) moeten bestuurders blinden voorzien van een witte stok voor laten gaan. Maar iedereen rijdt gewoon door. „Soms sta ik hier een kwartier", zegt de Reuselnaar. Als hij denkt dat het veilig is, steekt hij zijn stok recht vooruit ten teken dat hij over gaat steken. „Maar dat soort signalen snappen ze hier in Reusel niet. Het is al een paar keer bijna fout gegaan." Uiteindelijk stopt een Belgische auto netjes.

De Reuselnaar met de markante hanenkam heeft nog 15 procent zicht en tunnelvisie. „'s Avonds concentreer ik me op de lantaarnpalen, dan is alles één grote zwarte vlakte." Bij het oversteken is hij daarom aangewezen op zijn gehoor. En dat is juist op dit punt van de Wilhelminalaan enorm lastig. „Het verkeer komt van alle kanten, het geluid is niet in te schatten."

Gehandicaptenplatform

Enkele maanden voor het verdwijnen van de stoplichten, heeft het Gehandicaptenplatform zijn zorgen al aangekaart bij de gemeente. Maar dat heeft er niet voor gezorgd dat de stoplichten bleven. Het college van B en W zegt inmiddels te willen kijken naar een oplossing. Omdat het om een provinciale weg gaat, is de situatie voorgelegd aan de Provincie. Die heeft laten weten een oplossing niet noodzakelijk te achten, maar legt de bal terug bij de gemeente.