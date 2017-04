Vrouw crasht met auto en belandt in greppel op N269 Lage Mierde

Tweede editie Reuselse Elsom Open Air wordt groter met dj Dyna en We Are Loud

16 maart REUSEL - Na een eerste editie in 2016 met 2.000 bezoekers komt Elsom Open Air terug in Reusel op 13 mei. Onder meer dj Dyna, We Are Loud en B-Front treden op. De organisatie hoopt op vijfhonderd extra bezoekers op festivalterrein De Wilgenspot.