Beloften RKC Waalwijk naar eredivisie

Voor het laatste jaar van de gesloten beloftencompetitie hebben zich 18 clubs ingeschreven. Die willen aan het einde van het seizoen 2017-2018 instromen in de tweede divisie, derde divisie of hoofdklasse. Volgend seizoen brengen bijvoorbeeld ook VVV Venlo en Emmen een beloftenteam op de been. Onder meer Telstar, Heracles en FC Oss zullen niet instromen met een zogenaam 'jong team' in de open competitie.

Het is de bedoeling dat de beloftencompetitie volgend seizoen met twee poules van negen van start gaat. Na de winterstop volgt er een nieuwe indeling. Beide resultaten wegen mee of een club in de piramide in aanmerking komt voor een plek in de tweede of derde divisie of de hoofdklasse. Maar er kunnen ook andere factoren meewegen, zoals bijvoorbeeld het aantal elftallen dat in de jeugdcompetitie actief is. Volgens de KNVB zal over een maand duidelijk zijn hoe het traject er het komende seizoen uit komt te zien.