Evander Sno laat contract ontbinden bij RKC Waalwijk

RKC gaat contract Daan Rienstra openbreken

23 juni WAALWIJK - RKC Waalwijk is met Daan Rienstra in onderhandeling om diens eind komend seizoen aflopende contract open te breken en met een jaar te verlengen. In grote lijnen is daarover overeenstemming bereikt met de 24-jarige middenvelder uit Alkmaar.